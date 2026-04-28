Вес имеет значение: почему грузовикам тяжелее 3,5 тонн закроют КАД

Для регулирования движения привлекут экипажи Госавтоинспекции.

Со 2 по 6 июня участок кольцевой дороги закроют для машин тяжелее 3,5 тонн. Речь идет об отрезке от Софийской улицы до развязки на Марьино и Ропшу (это с 60-го по 94-й километр), сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

За порядком будут следить строго. На дорогах выставят дополнительные посты ГИБДД, установят временные знаки и выведут предупреждения на электронные табло.

Трассу освобождают ради безопасности и чтобы кортежи делегатов не застряли в пробках вместе с прицепами.

Золотой стенд Петербурга

Город уже выбрал компанию, которая оформит экспозицию Петербурга на форуме. На этот раз удалось даже немного сэкономить. Изначально город был готов отдать за стенд 200 миллионов рублей, но итоговая цена составила 186,6 миллиона.

За эти деньги подрядчик должен сделать «конфетку»:

придумать дизайн в едином стиле;

построить саму площадку;

привезти экспонаты и настроить технику;

организовать банкет (кейтеринг) для гостей.

Обычно петербургский стенд — это самая большая и эффектная площадка форума. Там показывают макеты новых мостов, скоростных трамваев и даже роботов-собеседников.

Что вообще будет происходить?

Сам форум пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме». В эти дни в Петербург съезжаются тысячи бизнесменов, политиков и иностранных делегаций.

Для обычных горожан это время всегда связано с неудобствами. Кроме ограничений на КАД, традиционно «встает» Пулковское шоссе и дороги на юге города.

Опытные водители в эти дни стараются лишний раз не выезжать в сторону аэропорта или пользоваться электричками.

Несмотря на огромные траты и пробки, для города форум — это шанс привлечь миллиардные инвестиции.

Именно на ПМЭФ подписывают контракты на строительство новых заводов, дорог и жилых кварталов, которые потом меняют жизнь Петербурга.