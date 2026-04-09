Ветеринары назвали продукты, которыми категорически нельзя кормить кошек: в черном списке даже популярные

Популярный продукт оказался не так уж безвреден для питомцев

Здоровье домашних кошек тесно связано с ее питанием. Некоторые продукты, привычные для человека, могут нанести кошкам серьёзный вред — от расстройства пищеварения до летального исхода. Между тем многие хозяева боятся, что и постоянно давать сухой корм кошкам вредно. Ветеринары ответили на популярные вопросы владельцев домашних животных.

Какие продукты нельзя давать кошкам

Многие хозяева балуют любимцев вкусняшками со своего стола. Кошки могут проявлять интерес к разной еде, но ответственным хозяевам стоит знать, что некоторые безопасные для людей продукты негативно сказываются на здоровье кошек. Ветеринары категорически не рекомендуют давать кошкам следующие продукты, даже в малых дозах.

Лук и чеснок

Шоколад и какао

Виноград и изюм

Сырая рыба

Жирное мясо (свинина, баранина)

Авокадо, цитрусовые, сырая картошка

Молоко

Последний пункт кажется многим хозяевам особенно странным, но вот что говорит ветеринар Светлана Данькова.

"Коровье молоко, не прошедшее обработку, содержит молочный сахар. А значит, у взрослого питомца с недостатком фермента при его употреблении могут возникнуть такие проблемы как рвота, понос, вздутие и боли в животе. А если в кишечнике достаточно лактазы, проблем возникнуть не должно".

Однозначного ответа на вопрос, можно ли взрослым кошкам и котам давать молочные продукты, нет. Все зависит от особенностей их пищеварения.

Можно ли постоянно кормить кошку сухим кормом?

Качественный сухой корм — сбалансированное питание, разработанное с учётом всех потребностей кошки. Однако есть важное условие: у питомца всегда должен быть доступ к свежей воде. Кошки, которые едят сухой корм, потребляют меньше жидкости, чем при натуральном кормлении, что повышает концентрацию мочи и может привести к мочекаменной болезни.

Если вы предпочитаете кормить кошку натуральными продуктами, необходима консультация ветеринарного диетолога. Самостоятельно составить сбалансированный рацион для облигатного хищника крайне сложно. Ветеринар поможет рассчитать нормы белков, жиров, витаминов и минералов именно для вашего питомца.

Опасны ли для кошек комнатные растения?

Многие декоративные растения токсичны для кошек. Вот лишь некоторые из них и последствия употребления:

лилии (вызывают острую почечную недостаточность)

диффенбахия (раздражение ротовой полости, отёк гортани)

азалии и рододендроны (сердечная недостаточность)

цикламены (судороги, нарушение сердечного ритма).

Перед покупкой нового растения обязательно сверьтесь со списками токсичных растений ASPCA — самой авторитетной базой в этой области.

Также следите, чтобы питомец не ел уличную траву — на ней могут быть яйца гельминтов или следы химических удобрений. Лучше посадить для кошки специальную «кошачью травку» из зоомагазина — овёс или пшеницу.

