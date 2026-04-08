Кошка спит в позе "буханки": Тревожный признак - что случилось с питомцем

Опубликовано: 8 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Информация для любителей животных.

Заводя питомца, стоит тщательно изучить его привычки, а также узнать, в каком случае есть смысл беспокоиться о здоровье питомца.

На портале PurinaOne рассказывают, что может сказать о здоровье питомца поза для сна, стоит следить за тем, как отдыхает ваш питомец.

Некоторые хозяева считают милым, если питомец ложится в позу "буханки", поджав под себя лапы, так он напоминает свежий хлеб. Но не всегда эта поза должна вызывать приступ умиления у хозяев. Если питомец стал в такой позе спать, это может говорить о заболевании.

Дело в том, что такая поза считается напряжённой, в ней кошки иногда лежат, когда бодрствуют, но в глубоком сне чаще меняют положение тела на более расслабленное, могут спать на боку, на спине, раскинув лапы.

А вот поза "буханки" во сне, как и другие наряжённые, должна вас настораживать. Проследите за поведением питомца в других ситуациях. Если он болезненно реагирует на прикосновения - дёргается, мяукает, старается убежать и спрятаться, стоит насторожиться.

Также если кошка отказывается от еды, не хочет "вкусняшек", это может говорить о болезни. Не игнорируйте, если всегда ласковый питомец вдруг стал агрессивным, норовит вас поцарапать или укусить, такое поведение также может говорить о плохом самочувствии пушистика.

Кроме того, обратите внимание, если животное беспокоится, часто вылизывает одно и то же место, испытывает проблемы с походом в туалет. Эти признаки должны стать поводом для посещения с животным ветеринарного врача.

Марина Котова
