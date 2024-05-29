Виза не нужна: какие страны доступны для российских туристов с одним лишь загранпаспортом

Путешественники знают, что делать визу достаточно дорого и долго, да ради одного тура не все хотят так заморачиваться. Если вы из числа экономных, то и у вас есть огромный выбор. В 2024 году без этого документа можно отправиться более чем в 100 стран. Перечислим самые туристические из них. Киньте в сумку один лишь загранпаспорт.

Куда можно полететь

Список действительно очень обширный, но для путешествий туристы выбирают все-таки наболее популярные направления. Спокойно отправиться в поездку на 14 дней вы можете, например, в такие страны как: Азербайджан, Аргентина, Армения, Багамские острова, Бразилия, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Доминикана, Куба, Лаос, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Перу, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Турция, Фиджи, Филиппины, Черногория, Чили, Ямайка.

Это основные места, куда турагентства любят отправлять российских туристов для отдыха. Там есть все необходимые условия, пляжи и инфраструктура. С полным списком стран вы можете ознакомиться здесь.

По российскому паспорту вы легко сможете посетить Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Практически во всех перечисленных странах можно оставаться в период от 15 до 90 дней в зависимости от цели поездки. Также это зависит и от страны, которую вы хотите посетить.

Источник фото: Legion-Media

Еще одно важное уточнение. Ваш загранпаспорт не должен заканчиваться менее чем через год до вашего тура. У некоторых авиакомпаний есть свои условия, но этот момент нужно уточнять заранее, чтобы вас не развернули обратно на паспортном контроле.

Куда виза нужна

На сегодняшний день в 71 государство требуется виза и в основном это Европа. Россиянам, увы, сейчас достаточно проблемно получить заветный документ, а в некоторых странах его и вовсе перестали выдавать. Например, шенген не одобряется россиянам в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Финляндии, Бельгии, Дании, Нидерландах и Словакии.

Источник фото: Legion-Media

Чтобы побывать в Японии, Австрии, Австралии, Китае, Болгарии, Канаде, Хорватии, на Кипре, в Греции, на Мальте, в Португалии и европейских странах типа Франции, Германии или Польши, виза все-таки нужна. Ее стоимость составляет около 80 евро со всеми сборами.

Источник фото: Legion-Media