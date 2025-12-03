Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву

Введение режима, позволяющего гражданам Китая путешествовать в Россию без оформления виз, привело к заметному увеличению интереса к поездкам. За час число обращений за приобретением билетов увеличилось в 8 раз, а бронирование поездок выросло почти в 5 раз.
Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел России во Владивостоке, ссылаясь га данные Global Times.
Большинство туристов из Китая выбирают для посещения Москву и Санкт-Петербург. Кроме этих городов, гостей интересуют также Мурманск, Иркутск и Владивосток.
«Растущее политическое доверие проложило путь к более широкому культурному и социальному обмену, что привело к заметному прогрессу в развитии связей между людьми», — отмечено в публикации.
Китайские специалисты считают, что растущий поток гостей поспособствует увеличению количества бронирований, и это затронет не только авиаперелёты, но и гостиницы, а также различные туристические услуги в России.
В дополнение к этому, отдельное внимание уделяется тому, что новые правила позволят расширить маршруты, увеличить долю поездок для изучения местной культуры и организации деловых встреч. Ожидается дальнейшее развитие взаимодействия в сфере туризма между двумя странами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок посещения страны для граждан КНР.
Нововведение предоставляет возможность находиться на территории России без визы до 30 дней с туристическими или деловыми целями.