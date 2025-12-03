Городовой / Город / Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Исаакиевский собор без лесов: во сколько обошлась реставрация главного символа города Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву

Опубликовано: 3 декабря 2025 00:00
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Спрос на авиабилеты в Россию и число бронирований за короткое время значительно выросли.

Введение режима, позволяющего гражданам Китая путешествовать в Россию без оформления виз, привело к заметному увеличению интереса к поездкам. За час число обращений за приобретением билетов увеличилось в 8 раз, а бронирование поездок выросло почти в 5 раз.

Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел России во Владивостоке, ссылаясь га данные Global Times.

Большинство туристов из Китая выбирают для посещения Москву и Санкт-Петербург. Кроме этих городов, гостей интересуют также Мурманск, Иркутск и Владивосток.

«Растущее политическое доверие проложило путь к более широкому культурному и социальному обмену, что привело к заметному прогрессу в развитии связей между людьми», — отмечено в публикации.

Китайские специалисты считают, что растущий поток гостей поспособствует увеличению количества бронирований, и это затронет не только авиаперелёты, но и гостиницы, а также различные туристические услуги в России.

В дополнение к этому, отдельное внимание уделяется тому, что новые правила позволят расширить маршруты, увеличить долю поездок для изучения местной культуры и организации деловых встреч. Ожидается дальнейшее развитие взаимодействия в сфере туризма между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок посещения страны для граждан КНР.

Нововведение предоставляет возможность находиться на территории России без визы до 30 дней с туристическими или деловыми целями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью