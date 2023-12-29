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Вкуснее, чем просто нарезать: так подают селедку на Новый год шеф-повара

Вкуснее, чем просто нарезать: так подают селедку на Новый год шеф-повара
Как подать сельдь к праздничному столу

Повторить рецепт сможет любая хозяйка.

Зачастую селедку к новогоднему столу просто нарезают и подают на блюде. Но эту закуску можно сделать гораздо вкуснее. Шеф-повар Станислав Филимонов поделился простым рецептом.

Вам понадобятся:

  • филе соленой сельди — 2 шт.,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • сладкая горчица — 1 ст. л.,
  • маринованный лук — 50 г,
  • базилик молодой — 20 г,
  • соль — по вкусу.

«Филе нарежьте тонкими кусочками и выложите его на селедочницу. В отдельной емкости смешайте сметану, горчицу и соль. Смажьте этим соусом сельдь, а сверху выложите маринованный лук и листья базилика», — посоветовал эксперт в беседе с «Городовым».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

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29 декабря 2023 09:00
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