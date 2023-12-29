Вкуснее, чем просто нарезать: так подают селедку на Новый год шеф-повара

Зачастую селедку к новогоднему столу просто нарезают и подают на блюде. Но эту закуску можно сделать гораздо вкуснее. Шеф-повар Станислав Филимонов поделился простым рецептом.
Вам понадобятся:
- филе соленой сельди — 2 шт.,
- сметана — 2 ст. л.,
- сладкая горчица — 1 ст. л.,
- маринованный лук — 50 г,
- базилик молодой — 20 г,
- соль — по вкусу.
«Филе нарежьте тонкими кусочками и выложите его на селедочницу. В отдельной емкости смешайте сметану, горчицу и соль. Смажьте этим соусом сельдь, а сверху выложите маринованный лук и листья базилика», — посоветовал эксперт в беседе с «Городовым».
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