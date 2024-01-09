Вкуснее, чем в Париже: круассаны точно получатся воздушными с этими хитростями

За невероятно вкусными круассанами не нужно ехать во Францию. Приготовленный дома десерт получится таким же воздушным, если правильно подойти к делу. В беседе с порталом «Городовой» кондитер Ирина Сырцева объяснила, как замешать идеальное тесто.

Вам понадобятся:

мука — 500 г,

сахар — 50 г,

соль — 10 г,

топленое молоко — 300 мл,

сливочное масло — 250 г,

свежие дрожжи — 25 г,

яйцо для смазывания.

Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте 50 граммов размягченного сливочного масла: масса должна получится однородной. Дрожжи разотрите с теплым молоком и оставьте для активации. После их можно залить в получившееся тесто. Месите, пока оно не станет эластичным. Затем закройте миску пленкой и оставьте на два часа «отдохнуть».

Теперь можно заняться формированием круассанов. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольник на припудренном мукой столе. В середину положите кусок охлажденного сливочного масла. Сложите края к центру, чтобы получился конвертик. Оставьте его на 20 минут в морозилке.

«Повторяйте эту операцию (раскатывание и складывание теста) еще несколько раз до получения множества тонких слоев. Это и есть главный секрет воздушных круассанов. Затем раскатайте тесто в форме прямоугольника и нарежьте его на треугольники», — поделилась эксперт.

Скручивайте треугольники от широкой к узкой стороне. Концы должны быть слегка подогнуты к центру. Выложите круассаны на застеленный пергаментом противень и подождите 20 минут. Выпекайте в заранее разогретой духовке в течение 15–20 минут до золотистости.

«Помните, что секрет приготовления теста в том, чтобы его хорошо замесить и дать ему подняться. А также сделать много слоев, обязательно охлаждая их», — уточнила кондитер.

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