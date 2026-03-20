Влюбляешься сразу и навсегда: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку

Опубликовано: 20 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Влюбляешься сразу и навсегда: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку
Влюбляешься сразу и навсегда: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку
legion-media
Рецепт греческого пирога с овощами

Наименование данного пирога происходит от твердого греческого сыра «базос». Это блюдо отличается легкостью и насыщенным ароматом. Его принято подавать к чаю или кофе в качестве питательного угощения, а процесс приготовления не требует наличия специфических кулинарных навыков.

Ингредиенты:

  • кабачок — 4 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • базилик — 2 ст. ложки;
  • мята — 1 ч. ложка;
  • петрушка — 1/3 пучка;
  • йогурт — 100 гр;
  • мука — 250 гр;
  • сыр фета — 100 гр;
  • оливковое масло — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

1. Натрите кабачки и удалите избыточную влагу. Добавьте к овощам измельченный базилик, петрушку, мяту, отварные яйца и раскрошенную фету. Тщательно перемешайте полученную смесь.

2. Затем добавьте муку и йогурт. Все тщательно перемешайте.

3. Смажьте форму маслом, затем вылейте подготовленную смесь. Выпекайте в течение 50 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

Автор:
Ксения Сафрыгина
