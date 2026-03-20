Влюбляешься сразу и навсегда: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку

Наименование данного пирога происходит от твердого греческого сыра «базос». Это блюдо отличается легкостью и насыщенным ароматом. Его принято подавать к чаю или кофе в качестве питательного угощения, а процесс приготовления не требует наличия специфических кулинарных навыков.
Ингредиенты:
- кабачок — 4 шт;
- яйца — 2 шт;
- базилик — 2 ст. ложки;
- мята — 1 ч. ложка;
- петрушка — 1/3 пучка;
- йогурт — 100 гр;
- мука — 250 гр;
- сыр фета — 100 гр;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
1. Натрите кабачки и удалите избыточную влагу. Добавьте к овощам измельченный базилик, петрушку, мяту, отварные яйца и раскрошенную фету. Тщательно перемешайте полученную смесь.
2. Затем добавьте муку и йогурт. Все тщательно перемешайте.
3. Смажьте форму маслом, затем вылейте подготовленную смесь. Выпекайте в течение 50 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
