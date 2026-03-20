Пасха в царском Петербурге: традиции, аттракционы, гуляния — как отмечали праздник 300 лет назад

Как отмечали Пасху в царском Петербурге

Светлый праздник Пасхи отмечают православные люди по всему миру. Так было всегда. Во времена СССР открыто праздновать Пасху было опасно, но в предшествующие пару солетий этого дня ждали по всему Петербургу. Расскажем, как отмечали православный праздник в Санкт-Петербурге в Петровскую эпоху.

В последнюю неделю Великого поста город превращался в масштабную ярмарку. Скверы и сады украшали флагами, для людей устраивали гуляния, устанавливали качели и горки. А еще Петр I ввел традицию кататься на лодках и верейках по Неве и городским каналам. В этот день Петропавловская крепость и лодки были украшены иллюминацией. Ровно в полночь в Петропавловской крепости стреляла пушка, и придворные начинали литургию. В течение пасхальной недели Екатерина II устраивала балы, а на Пасху дарила придворным фарфоровые и стеклянные яйца, украшенные позолотой и узорами.

В XIX веке пасхальные гуляния стали еще более грандиозными. Так, украшениями были увешаны не только главные здания города, но и обычные дома. На Адмиралтейской площади и Марсовом поле устраивали спектакли с Арлекином и Пьеро, циркачами, фокусниками. Позже юмористический репертуар сменился на патриотический, и на Пасху изображали покорение Сибири, победу над шведами и французами, русских богатырей. На Марсовом поле впервые появились настоящие механические карусели, аттракционы по измерению силы и стали проводиться катания на велосипедах.

При Александре III в Петербурге стали популярны вербные базары, где продавали не только украшенные гирляндами весенние ветви, но и живых животных и диковинные игрушки. Всю неделю петербуржцы ходили в гости и приносили с собой угощения – кулич и пасху. Ночью в воскресенье все храмы города были переполнены. Проходить на звонницы церквей и звонить в колокола разрешалось всем жителям. Людям, которые просто не влезли в помещение, приходилось оставаться со свечами на улицах. По углам Исаакиевского собора размещались горящие факелы, чего не делалось ни в один другой праздник в году.

