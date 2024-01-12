Вместо борща и рассольника: побалуйте домашних азиатским супом с лапшой

Зимой у многих в рационе преобладают супы. И если классические щи, борщ или рассольник уже надоели, присмотритесь к этому азиатскому рецепту. С ним первое получается сытным, а готовится даже проще.
Вам понадобятся:
- мясной бульон — 1.5 л,
- лапша яичная — 150 г,
- морковь — 1 шт.,
- сладкий перец — 1 шт.,
- лук-порей — 1 шт.,
- соевый соус — 2 ст. л.,
- чеснок — 1 зубчик,
- специи — по вкусу.
Морковь, перец и чеснок нарежьте соломкой или кубиками, а затем обжарьте до золотистого цвета. Доведите бульон до кипения и добавьте в него овощи вместе с соевым соусом.
Лапшу отдельно отварите по инструкции на упаковке. Затем добавьте ее в бульон и приправьте суп специями. Подавайте блюдо, украсив его измельченным пореем, советует портал «Еда».
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com