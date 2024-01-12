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Вместо борща и рассольника: побалуйте домашних азиатским супом с лапшой

Вместо борща и рассольника: побалуйте домашних азиатским супом с лапшой
Легкий суп с лапшой

Готовится в разы проще.

Зимой у многих в рационе преобладают супы. И если классические щи, борщ или рассольник уже надоели, присмотритесь к этому азиатскому рецепту. С ним первое получается сытным, а готовится даже проще.

Вам понадобятся:

  • мясной бульон — 1.5 л,
  • лапша яичная — 150 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • сладкий перец — 1 шт.,
  • лук-порей — 1 шт.,
  • соевый соус — 2 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • специи — по вкусу.

Морковь, перец и чеснок нарежьте соломкой или кубиками, а затем обжарьте до золотистого цвета. Доведите бульон до кипения и добавьте в него овощи вместе с соевым соусом.

Лапшу отдельно отварите по инструкции на упаковке. Затем добавьте ее в бульон и приправьте суп специями. Подавайте блюдо, украсив его измельченным пореем, советует портал «Еда».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
12 января 2024 11:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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