Вместо мха и коры: наполнили горшок – и орхидея выпустит море стрелок, бутонизация длится месяцами
Вместо мха и коры: наполнили горшок – и орхидея выпустит море стрелок, бутонизация длится месяцами

Опубликовано: 28 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
legion-media
Чем заменить привычный субстрат для орхидеи

Орхидеи пользуются большой популярностью среди любителей комнатного цветоводства. Однако их успешное выращивание требует определённых знаний и навыков.

Одним из важных аспектов агротехники является использование специализированного субстрата, поскольку традиционный почвенный грунт непригоден для этих растений. Агроном Ксения Давыдова представила инновационную методику выращивания орхидей на камнях.

Прежде всего, необходимо правильно подобрать ёмкость для посадки. Рекомендуется использовать прозрачные контейнеры, оснащённые дренажными отверстиями.

Дно горшка следует заполнить галькой различного размера, после чего аккуратно разместить растение, равномерно распределив его корневую систему по поверхности. При использовании такого метода выращивания требуется ежедневное увлажнение корневой системы орхидей при помощи пульверизатора. Дополнительно, для поддержания оптимального уровня влажности, рекомендуется размещать рядом с горшком ёмкость с водой, испарение которой будет способствовать созданию благоприятной микросреды.

Автор:
Ксения Сафрыгина
