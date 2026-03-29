Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день
Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день

Опубликовано: 29 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день
Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день
Legion-Media
Рецепт нежного и вкусного салата со свеклой и сыром: и на праздник, и на каждый  день

Кулинарный блогер Оксана Пашко рассказала, как приготовить нежный, пикантный и сытный салат со свеклой. Получается настолько вкусным, что домашние всегда просят добавки, а гости отказываются уходить без рецепта. Идеально подойдет и для ужина, и для праздничного стола.

Что потребуется:

  • свекла – 0,4 кг;
  • сыр твердых сортов – 100 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • зубчик чеснока – 1 шт.;
  • зернистая горчица – 1 чайная ложка;
  • петрушка – 1 маленький пучок;
  • майонез – 3 столовые ложки или по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отвариваем свеклу до готовности. Варим яйца вкрутую. Натираем сыр на крупной терке. Мелко рубим петрушку, а чеснок пропускаем через пресс или измельчаем ножом.

Сварившуюся свеклу трем на крупной терке. Вареные яйца нарезаем кубиком. Отправляем все ингредиенты в глубокую миску. Добавляем зернистую горчицу. Солим и перчим салат по вкусу. Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.

Полезные советы:

Чтобы свекла быстрее приготовилась, нужно выбирать корнеплоды среднего размера. По желанию свеклу можно не отварить, а запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Так салат получится более сладким. Майонез можно заменить на сметану. Так блюдо будет нежнее.

Ранее мы поделились еще одним рецептом салата со свеклой.

Автор:
Ольга Зайцева
