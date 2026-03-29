Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день

Кулинарный блогер Оксана Пашко рассказала, как приготовить нежный, пикантный и сытный салат со свеклой. Получается настолько вкусным, что домашние всегда просят добавки, а гости отказываются уходить без рецепта. Идеально подойдет и для ужина, и для праздничного стола.
Что потребуется:
- свекла – 0,4 кг;
- сыр твердых сортов – 100 г;
- яйцо – 3 шт.;
- зубчик чеснока – 1 шт.;
- зернистая горчица – 1 чайная ложка;
- петрушка – 1 маленький пучок;
- майонез – 3 столовые ложки или по вкусу;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
Отвариваем свеклу до готовности. Варим яйца вкрутую. Натираем сыр на крупной терке. Мелко рубим петрушку, а чеснок пропускаем через пресс или измельчаем ножом.
Сварившуюся свеклу трем на крупной терке. Вареные яйца нарезаем кубиком. Отправляем все ингредиенты в глубокую миску. Добавляем зернистую горчицу. Солим и перчим салат по вкусу. Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.
Полезные советы:
Чтобы свекла быстрее приготовилась, нужно выбирать корнеплоды среднего размера. По желанию свеклу можно не отварить, а запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Так салат получится более сладким. Майонез можно заменить на сметану. Так блюдо будет нежнее.
