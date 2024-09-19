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Внимание на хвостик и не только: эти советы помогут выбрать на рынке идеальную тыкву

19 сентября 2024 14:00
Внимание на хвостик и не только: эти советы помогут выбрать на рынке идеальную тыкву
Внимание на хвостик и не только: эти советы помогут выбрать на рынке идеальную тыкву
Фото Городовой.ру

Водянистой точно не будет.

Осень — пора тыквенных пирогов, крем-супов и других вкусных блюд, в которых главную роль играет огромный оранжевый овощ. Но как на рынке среди десятков ярких и пестрых кругляшей выбрать самую вкусную, спелую и сочную? Вот несколько полезных советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Внимание на размер

Не стоит думать, что самая большая тыква — самая вкусная. В большинстве случаев именно средние по размеру обладают самым насыщенным вкусом и сочной текстурой. Огромные тыквы, конечно, впечатляют, но часто они водянистые и не такие сладкие. Оптимальный вес — от 3 до 5 килограммов.

Оценка цвета и формы

Цвет тыквы играет важную роль. Она должна быть насыщенно оранжевой или теплого желтого оттенка. Это свидетельствует о высоком содержании каротина, который отвечает за сладость и полезность овоща. Если тыква имеет бледный или слишком зеленоватый оттенок, вероятно, она не до конца созрела и ее вкус может разочаровать.

Шкурка — индикатор спелости

Главный секрет выбора тыквы — это ее шкурка. Она должна быть твердой и плотной. Постучите по ней — звук должен быть глухим, как у барабана. Если тыква «звенит», значит, она еще не дозрела. Кроме того, обратите внимание на наличие царапин, трещин и пятен — это признаки того, что овощ был поврежден и может начать гнить.

Хвостик: да или нет?

Хвостик должен быть слегка подсохшим, но не полностью отвалившимся. Это признак того, что тыква была снята с грядки в нужный момент. Если хвостика нет — тыква могла быть сорвана слишком рано или храниться неправильно.

Семена — маркер качества

Если вы купили тыкву и вскрыли ее, обратите внимание на семена. Полные, плотные семена говорят о том, что вы выбрали качественный овощ. Пустые или высохшие семена указывают на то, что продукт либо перезрел, либо выращивался в неподходящих условиях.

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Автор:
Екатерина Адамова
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