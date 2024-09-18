Городовой / Общество / Во всем «виноват» грязный кот: россиянин выиграл 140 миллионов в лотерею и поделился секретом
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Во всем «виноват» грязный кот: россиянин выиграл 140 миллионов в лотерею и поделился секретом

18 сентября 2024 18:40
Во всем «виноват» грязный кот: россиянин выиграл 140 миллионов в лотерею и поделился секретом
Во всем «виноват» грязный кот: россиянин выиграл 140 миллионов в лотерею и поделился секретом
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Житель Смоленска рассказал, на что потратит огромный выигрыш.

Житель Смоленска выиграл 140 миллионов рублей в лотерею, купив билет через мобильное приложение. Как сообщает РИА Новости, предпринимателю незадолго до выигрыша приснился сон с котом, который «испачкал всю квартиру». По его словам, такие сны символизируют финансовый успех, и в его случае это оказалось правдой.

Мужчина, занимающийся автотранспортным бизнесом, играет в лотерею уже три года. В 2024 году он планировал продать свою квартиру, чтобы купить дом с большим участком, но теперь необходимость в этом отпала.

«С женой давно мечтали переехать туда, где будет хватать места каждому. С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи!» — рассказал счастливчик.

В новом доме мужчина планирует оборудовать лаунж-зону и бассейн. Жена предпринимателя, которая увлекается садоводством, также получит возможность заниматься любимым делом и высаживать цветы на новом участке.

Новости по теме
Шеф-повар поделился секретом идеального лечо: нужно добавить в банку один копеечный продукт Шеф-повар поделился секретом идеального лечо: нужно добавить в банку один копеечный продукт 18 сентября 2024 18:40
Недостаточно просто убрать плесень с варенья: привычка миллионов россиян оказалась опасной Недостаточно просто убрать плесень с варенья: привычка миллионов россиян оказалась опасной 18 сентября 2024 18:40
Наша любимая Мымра: внучка поделилась свежим фото Алисы Фрейндлих Наша любимая Мымра: внучка поделилась свежим фото Алисы Фрейндлих 18 сентября 2024 18:40
«Таблетка» от старения найдена: ученый Каплан раскрыл главный секрет долголетия «Таблетка» от старения найдена: ученый Каплан раскрыл главный секрет долголетия 18 сентября 2024 18:40
В туалете и то чище: 5 самых грязных мест в самолете, от которых такого не ожидаешь В туалете и то чище: 5 самых грязных мест в самолете, от которых такого не ожидаешь 18 сентября 2024 18:40
Автор:
Ольга Хромова
Общество ИсторииИнтересные факты
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».