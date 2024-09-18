Во всем «виноват» грязный кот: россиянин выиграл 140 миллионов в лотерею и поделился секретом

Житель Смоленска выиграл 140 миллионов рублей в лотерею, купив билет через мобильное приложение. Как сообщает РИА Новости, предпринимателю незадолго до выигрыша приснился сон с котом, который «испачкал всю квартиру». По его словам, такие сны символизируют финансовый успех, и в его случае это оказалось правдой.

Мужчина, занимающийся автотранспортным бизнесом, играет в лотерею уже три года. В 2024 году он планировал продать свою квартиру, чтобы купить дом с большим участком, но теперь необходимость в этом отпала.

«С женой давно мечтали переехать туда, где будет хватать места каждому. С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи!» — рассказал счастливчик.

В новом доме мужчина планирует оборудовать лаунж-зону и бассейн. Жена предпринимателя, которая увлекается садоводством, также получит возможность заниматься любимым делом и высаживать цветы на новом участке.