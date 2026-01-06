Крещение и Китайский Новый год: когда же все-таки убирать ёлку, чтобы сохранить удачу и счастье

Не спешите выбрасывать ёлку сразу после праздников. Пусть она побывает в доме столько, сколько нужно, чтобы наполнить вашу жизнь приятными событиями и благополучием.

Новогодняя ёлка — не просто украшение праздника. В народе уборка ёлки считается особым ритуалом, который может повлиять на энергетику дома и вашу жизнь.

Правильно выбранный день для этого может помочь привлечь изобилие, успех и счастье, пишет Мой Санта.

Когда убирать ёлку?

Считается, что убирать дерево раньше 14 января нежелательно — до этого дня она «накапливает» положительную энергию.

Многие ждут Старого Нового года, который отмечается 14 января, чтобы попрощаться с зелёной красавицей.

В православии уборка ёлки становится частью большого ритуала очистки дома и возвращения к обычной жизни после праздников.

Поэтому дома обычно стараются убрать ёлку именно до Крещения, чтобы встретить этот день в чистом и обновленном пространстве, пишет МК.

Феншуй и другие традиции

Учение феншуй советует хранить ёлку до Китайского Нового года (в феврале), но если дерево начало засыхать, лучше разбирать его раньше, пишет sports.kz/news.

Современный подход

Сегодня многие отходят от строгих правил. Убирают ёлку, когда удобно именно семье.

Кто-то сразу по окончании новогодних каникул, чтобы быстрее вернуться к повседневной жизни, другие оставляют её до конца января — искусственные ёлки не осыпаются, а огоньки создают уют.

В семьях с детьми уборка часто подстраивается под настроение: иногда её задерживают, чтобы продлить праздник, иногда — делают раньше, чтобы идти дальше.