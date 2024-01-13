Плов неспроста получается пресным и сухим: всему виной неправильная последовательность при готовке

Наверняка, у каждой хозяйки есть свои хитрости приготовления плова. Но вот с порядком обжарки компонентов лучше не экспериментировать, иначе есть риск ухудшить вкус блюда. То же касается добавления соли.

Если вы обжариваете мясо с луком, всегда добавляйте овощи на сковороду первыми. Так они отдадут мясу весь свой аромат. Если же изменить порядок, лук будет попросту вариться в мясном соке.

А солить плов стоит только тогда, когда баранина или свинина уже полностью готовы. Иначе мясо получится сухим, ведь соль попросту вытянет из него весь сок, отмечает портал «Белновости».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com