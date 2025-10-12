Вовсе не отшельница: Агафья Лыкова уже давно не одинока

Последняя таёжная отшельница России, Агафья Лыкова, давно перестала быть одинокой. Её жизнь в хакасской глуши теперь окружена вниманием, заботой и постоянной помощью — от волонтёров, меценатов и государства.
Когда-то оставшаяся в тайге после смерти отца и семьи, она жила без электричества, соли и человеческого голоса. Сегодня рядом с её домом дежурят сотрудники заповедника, к заимке регулярно прилетают волонтёры, спасатели, геологи, медики. Они привозят продукты, лекарства, дрова и помогают по хозяйству. Лыковой больше не приходится полагаться только на собственные силы.
После визита губернатора Амана Тулеева в конце девяностых вокруг неё выстроилась целая система поддержки. Теперь она пишет письма с просьбами, которые обязательно исполняют — будь то новая пила, мука или строительные материалы.
Её изба, сгоревшая в 2021 году, была восстановлена при помощи предпринимателя Олега Дерипаски, который лично профинансировал стройку, передает РИА Новости.
Агафья научилась принимать помощь, не считая это предательством идеалов. Для неё всё, что делают люди, — «Божья милость, посланная через ближних». Свою веру она хранит по-прежнему — каждый день молится, трудится и живёт в строгом ритме тайги.
Да, она по-прежнему не выезжает в города и не может жить среди людей, но и полностью одна не осталась. Её навещают добровольцы, благотворители, учёные, журналисты, блогеры. Мир давно пришёл к Агафье, и теперь она не одинока.