Всегда говорят «нет» и осуждают приезжих: за какие черты характера недолюбливают французов

Жители других стран приписывают гражданам Франции много положительных черт: галантность, отличное чувство стиля, непринужденность и легкость. Более того, именно французский язык часто называют «языком любви». Однако в то же время есть моменты, которые иностранцам кажутся совсем непривлекательными.

Высокомерие

Французов нередко осуждают за то, что они смотрят на другие народы несколько свысока. Собственная культура, язык и кухня кажутся им самыми лучшими. Именно поэтому туристам без знания французского, которые решат посетить один из уголков этой прекрасной страны, придется туго. На английском там говорят крайне неохотно. Так что изъясняться, скорее всего, придется с помощью переводчика или жестами. Кроме того, в городах Франции, как правило, отсутствуют вывески, рекламы на английском.

Источник фото: Legion-Media

Неприязнь к мигрантам

Эта черта характера особенно присуща жителям столицы. Парижане крайне нетерпимы к «понаехавшим» даже из других регионов Франции. Так что эмигрантам на радушный прием точно рассчитывать не стоит.

Чрезмерная любовь к поцелуям

Это касается не только влюбленных пар, которые своими нежностями могут смутить приезжих из более консервативных стран. Во французской культуре принято чмокаться просто при встрече. Интересно, что чем южнее регион, тем больше там целуются. Существует даже специальный сайт, на котором можно уточнить, сколько раз принято таким образом «приветствовать» друг друга в той или иной области страны.

Источник фото: Legion-Media

Всегда говорят «нет»

Практически на любой вопрос, предложение или просьбу французы склонны отвечать «нет», говорится на сайте BBC. Даже если поинтересоваться у жителей страны, почему так происходит, можно получить парадоксальный ответ: «Нет, это неправда, мы не всегда сначала говорим "нет"».

Готовят пустые круассаны

Хоть эту особенность местной кухни и нельзя приписать к чертам характера, она все же многих раздражает. Если в других странах у выпечки всегда есть начинка, то во Франции ее нет. Кстати, родиной круассанов является вовсе не Франция, как многие думают, а Австрия.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media