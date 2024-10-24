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Будут не только вкусными, но и красивыми: всего 4 хитрости и драники не потемнеют во время жарки

24 октября 2024 07:00
Будут не только вкусными, но и красивыми: всего 4 хитрости и драники не потемнеют во время жарки
Будут не только вкусными, но и красивыми: всего 4 хитрости и драники не потемнеют во время жарки
Фото Городовой.ру

Нужно сделать всего пару дополнительных движений.

Драники — одно из самых простых и любимых блюд русской кухни. Но при приготовлении даже у опытных кулинаров появляется одна проблема: картофель часто темнеет, портя внешний вид блюда. Повар Юлия Архипова рассказала, как легко избежать этой неприятности.

Выбирайте желтые сорта картофеля — они лучше сохраняют свой цвет. А перед тем как измельчать картошку, сначала натрите лук, и потом сразу перемешайте овощи. Это предотвратит потемнение картофеля.

Важно также отжать лук и картофель от лишней влаги. Это сократит количество муки, которую нужно добавить в тесто.

И еще один секрет — добавьте немного сметаны, советует портал Белновости. Она не только сохранит цвет картофеля, но и сделает драники более мягкими и нежными.

Теперь ваши драники будут не только вкусными, но и красивыми.

Ранее мы рассказывали, как нужно правильно есть картошку, чтобы получить максимум пользы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Автор:
Анастасия Луковникова
Общество Рецепты
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