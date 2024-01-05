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Всего одна буква отличает вкусное молоко от «химии»: ищите ее на упаковке

Всего одна буква отличает вкусное молоко от «химии»: ищите ее на упаковке
Как выбрать качественное молоко

Дело вовсе не в цене.

Не всегда молоко может похвастаться насыщенным вкусом. И зачастую дело вовсе не в цене. Вот один нюанс, на который стоит обратить внимание при выборе, если не хотите нарваться на продукт низкого качества.

Самый вкусный продукт — тот, в составе которого цельное молоко. Поэтому важно обращать внимание на наличие этого компонента. Именно в цельном молоке белки, жиры и углеводы остаются в неизменном виде.

Также молоко может быть нормализованным. Это означает, что продукт нормализуют в соответствии с определенными параметрами для придания определенной жирности. И вот тут-то и важно проявить внимательность.

На упаковке эта особенность маркируется буквой «Н». Но также на бутылке встречаются обозначения «В» и «С». Они используются для указания на восстановленное и смешанное молоко соответственно.

Именно эти два варианта значительно уступают по вкусу. Поэтому если хотите приобрести качественный продукт, выбирайте либо цельное молоко, либо с пометкой «Н», советует Дзен-канал «Вкусная жизнь».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Покупки Советы
5 января 2024 13:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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