Всего одна кружка убивает авитаминоз: полезнейший чай из листьев всегда выручает лучше шипучки
Всего одна кружка убивает авитаминоз: полезнейший чай из листьев всегда выручает лучше шипучки

Опубликовано: 15 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
чай
Всего одна кружка убивает авитаминоз: полезнейший чай из листьев всегда выручает лучше шипучки
Фото: Городовой.ру

Ароматные листья чёрной смородины — отличная основа для полезного зимнего чая, богатого витаминами. Чтобы сохранить их пользу и насыщенный запах, важно правильно провести заморозку.

Листья не моют, а лишь аккуратно протирают влажной салфеткой, удаляя пыль. Затем их раскладывают на пищевой плёнке в один слой, накрывают сверху ещё одним слоем плёнки и слегка прижимают, чтобы удалить лишний воздух. Можно сделать несколько таких плоских «пластов».

Заготовки убирают в морозильную камеру при температуре от –10 до –15 °C. В таком виде листья сохранят свой вкус, аромат и полезные свойства до самой зимы, чтобы радовать вас душистым витаминным напитком.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
