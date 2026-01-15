Всего одна кружка убивает авитаминоз: полезнейший чай из листьев всегда выручает лучше шипучки

Ароматные листья чёрной смородины — отличная основа для полезного зимнего чая, богатого витаминами. Чтобы сохранить их пользу и насыщенный запах, важно правильно провести заморозку.
Листья не моют, а лишь аккуратно протирают влажной салфеткой, удаляя пыль. Затем их раскладывают на пищевой плёнке в один слой, накрывают сверху ещё одним слоем плёнки и слегка прижимают, чтобы удалить лишний воздух. Можно сделать несколько таких плоских «пластов».
Заготовки убирают в морозильную камеру при температуре от –10 до –15 °C. В таком виде листья сохранят свой вкус, аромат и полезные свойства до самой зимы, чтобы радовать вас душистым витаминным напитком.