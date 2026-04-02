ВСМ высвободят пути для 80 млн тонн грузов и сэкономят 3,5 трлн
ВСМ высвободят пути для 80 млн тонн грузов и сэкономят 3,5 трлн

Опубликовано: 2 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Возможность работы на выделенных линиях пассажирским перевозкам повышает пропускную способность при грузовых перевозках.

Компания "РЖД" подсчитала, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) позволит сэкономить 3,5 трлн рублей на обновлении железнодорожных путей к 2050 году.

Об этом говорится в презентации заместителя главы РЖД Ивана Колесникова, представленной на Международном транспортно-логистическом форуме, сообщает ТАСС.

Перевод пассажирских поездов на ВСМ увеличит грузоподъемность существующих путей примерно на 80 млн тонн.

Колесников подчеркнул, что выделенные линии для пассажиров повысят пропускную способность для грузовиков, откроют путь для скоростных контейнерных и рефрижераторных составов.

Автор:
Юлия Аликова
