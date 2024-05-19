Вспомнить все: как быстро улучшить память тем, кому давно за 50

Некоторые считают, что это невозможно, но этот миф давно развеен экспертами.

В молодости запомнить большой объем информации достаточно просто. Чего только стоят многочасовые уроки в школах или пары в университете. Но ни для кого не секрет, что со временем мозг начинает подводить его владельца, постепенно забывая нужную информацию. Если не хотите оказаться в похожей ситуации, начинайте уже сейчас развивать свою память. Сделать это реально, даже если в паспорте цифра уже достаточно солидная.

По статистике, как раз-таки первые звоночки человек получает примерно после 50 лет, а уже в 65 на ухудшение памяти в больницах жалуется каждый второй пенсионер. На это есть несколько причин.

«Память ослабевает как из-за возрастных особенностей мозга, так и по ряду других причин: сужение интересов, ослабление внимания в силу ненадобности, малоподвижный образ жизни, разрыв различных нейронных связей», — указано на официальном портале Министерства соцзащиты населения Владимирской области.

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Как улучшить память

Натренировать мозг и заставить свои извилины трудиться вполне реально. Достаточно делать хотя бы одно из нижеперечисленных заданий в день. Например, вы можете решать кроссворды, сканворды, учить небольшие стихи, читать вслух, слушать познавательные передачи, играть в города, изучать новые факты.

Прекрасно расширяет кругозор путешествия и они могут быть даже не в другую страну. Если чувствуете себя хорошо, посетите ближайший город, сходите в музей, изучите достопримечательности и потом расскажите о них своих подругам или родственникам.

«Отлично тренирует память и повышает внимание игра в шахматы или шашки. Можно также применять простые упражнения для тренировки памяти — проводить игры в синонимы и антонимы с максимальным придумыванием слов, повторять алфавит с придумыванием слов на нужную букву, описывать интерьер своей комнаты и предметы, находящиеся в ней», — пишут на сайте Минсоцполитики.

Источник фото: Legion-Media

Еда для мозгов

Помочь своему организму вы можете не только упражнениями, но и едой. Есть продукты, которые прекрасно улучшают память и питают мозг всеми необходимыми витаминами и минералами. Для ясности ума нужно регулярно есть цельнозерновые крупы, орехи, например, грецкие. Прекрасно справится с этой задачей черника и жирная рыба, в которой много полезных и насыщенных омега-3.

Запомните еще, что помидоры хорошо помогут в запоминании, черная смородина, тыквенные семечки, горький шоколад, куриная грудка, киви и моллюски. Во всех этих ингредиентах достаточное количество цинка, витаминов С, Е, магния и селена, чтобы ваша память была как у молодого студента.

Источник фото: Legion-Media