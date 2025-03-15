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Встретили петербуржца с фамилией из 2 букв? Вот откуда были его предки

15 марта 2025 18:02
Мужчина в Петербурге
Встретили петербуржца с фамилией из 2 букв? Вот откуда были его предки
Фото Городовой.ру

Семьи с богатой историей.

Фамилии из двух букв звучат необычно и могут показаться заимствованием из азиатских языков, но в действительности у них русские, французские и немецкие корни. Они появились благодаря иностранцам, устаревшим словам и даже географическим названиям.

Французский след: от «осла» до «чайника»

Некоторые двухбуквенные фамилии пришли из французского языка. Например, фамилия Ан могла произойти от слова âne («осел»), Ге — от gai («веселый»), а Те — от thé («чай»). В XVIII–XIX веках в России было немало выходцев из Франции, а их фамилии порой упрощались или видоизменялись.

Известны случаи, когда русские переделывали иностранные фамилии: так, из французского Жана Жандра появился Иван Жандров.

Немецкое происхождение: ботинки, зола и грубость

Другие двухбуквенные фамилии пришли из немецкого языка. Например, Шу могло произойти от Schuh («башмак»), а Аш — от Asche («пепел»). В XIX веке в России жило немало немцев, фамилии которых со временем стали русскими.

Русские корни: древние слова и география

Некоторые двухбуквенные фамилии действительно имеют русское происхождение. Например:

— Ус — возможно, связано с усами или речкой Ус;
— Юк — старорусское слово, означавшее «узелок» или «пачку»;
— Од — некогда считалось названием мистической силы, похожей на электричество или магнетизм.

Кроме того, фамилии могли появляться от названий рек: например, Ик и Оя — это сибирские водоемы.

Дворянские фамилии: Голицын и Тенишев в миниатюре

Еще один интересный источник — укороченные версии известных фамилий. Так, фамилия Го могла произойти от Голицын, а Те — от Тенишев.

Почему двухбуквенные фамилии так редки?

Во-первых, в России фамилии обычно формировались от имени, профессии или места жительства, что подразумевало более сложные формы. Во-вторых, иностранные фамилии чаще адаптировались, а не сохранялись в оригинале, отмечает автор Дзен-канала «Кириллица».

Сегодня носителей таких фамилий немного, но каждая из них — это кусочек истории, связанный с иностранцами, дворянами или даже исчезнувшими русскими словами.

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Автор:
Игорь Мустафин
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