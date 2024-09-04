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Москитная сетка убивает: в Петербурге борются за жизнь второклассницы после падения из окна

4 сентября 2024 14:00
Москитная сетка убивает: в Петербурге борются за жизнь второклассницы после падения из окна
Москитная сетка убивает: в Петербурге борются за жизнь второклассницы после падения из окна
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Девочка находилась в квартире одна.

Учебный год начался для одной из школьниц Санкт-Петербурга с больничной койки. Девочку пытаются привести в чувства, хотя о положительных прогнозах говорить преждевременно.

Врачи детской больницы имени Филатова борются за жизнь второклассницы, которая выпала из окна своей квартиры на шестом этаже дома по Малой Балканской улице. Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 3 сентября около трех часов дня. Жительница Фрунзенского района позвонила в экстренные службы и сообщила о падении ребенка.

Девочку доставили в больницу с множественными переломами и повреждением внутренних органов. Ее состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, школьница выпала из окна, навалившись на москитную сетку. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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