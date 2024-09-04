Москитная сетка убивает: в Петербурге борются за жизнь второклассницы после падения из окна

Учебный год начался для одной из школьниц Санкт-Петербурга с больничной койки. Девочку пытаются привести в чувства, хотя о положительных прогнозах говорить преждевременно.

Врачи детской больницы имени Филатова борются за жизнь второклассницы, которая выпала из окна своей квартиры на шестом этаже дома по Малой Балканской улице. Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 3 сентября около трех часов дня. Жительница Фрунзенского района позвонила в экстренные службы и сообщила о падении ребенка.

Девочку доставили в больницу с множественными переломами и повреждением внутренних органов. Ее состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, школьница выпала из окна, навалившись на москитную сетку. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.