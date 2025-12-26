Городовой / Полезное / Вы точно купите имитацию по 10 000 рублей за кг, если не узнаете секреты выбора икры
Вы точно купите имитацию по 10 000 рублей за кг, если не узнаете секреты выбора икры

Опубликовано: 26 декабря 2025 09:18
 Проверено редакцией
красная икра
Вы точно купите имитацию по 10 000 рублей за кг, если не узнаете секреты выбора икры
Фото: Городовой.ру

Согласитесь, хочется кормить свою семью, а не мошенников.

Если вы думаете, что имитированную икру до сих пор делают из яичного белка или желатина, вас ждёт сюрприз. Сегодня 99% производителей используют для этого экстракты морских водорослей — агар-агар или альгинат натрия.

Именно эти компоненты, знакомые нам по мармеладу и суфле «Птичье молоко», создают основу для икринок. Цвет им придают красители: для красной икры — экстракт паприки или кармин, для чёрной — натуральный растительный уголь.

А вкус и аромат достигаются за счёт добавления натурального рыбного бульона и лососевого жира. Это легальный и безопасный продукт, но проблема начинается, когда его пытаются выдать за натуральный деликатес.

Главная сложность для покупателя в том, что современные технологии позволяют создать капсулированную икру, которую на вкус не отличить от настоящей. На «слепых» дегустациях многие участники ставят ей такие же высокие оценки. Однако есть несколько верных способов определить подлинность.

Как отличить при покупке?

  1. Изучите этикетку. Настоящая икра называется «Икра лососевая зернистая». Надпись «Имитированная» по закону должна быть такого же размера, что и слово «икра». Если видите расплывчатые формулировки вроде «Икорный продукт» — это подделка.

  2. Прочтите состав. В натуральной икре будут только икра, соль и, возможно, консерванты. Если в списке есть агар-агар, альгинат натрия, красители (Е-160с, Е-120) или ароматизаторы — перед вами искусственный продукт.

  3. Обратите внимание на внешний вид в стеклянной банке. Идеально ровные, однородные по цвету икринки без природного «глазка»-зародыша — признак имитации.

  4. Сомневаетесь в происхождении? Проведите тест горячей водой. Положите несколько икринок в кружку и залейте кипятком. Натуральная икра побелеет и свернётся, сделав воду мутной, а имитированная сохранит форму и лишь слегка окрасит воду. Это стопроцентный способ.

Помните, что натуральная икра не может стоить дёшево. Если цена подозрительно низкая, скорее всего, это качественная, но всё же имитация. Будьте внимательны и с наступающим Новым годом!

Автор:
Игорь Мустафин
