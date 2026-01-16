Вы всю жизнь пользовались СВЧ неправильно: после микроволн 3 продукта допустимо скормить только свиньям

Повторный разогрев многих блюд — обычная практика, но некоторые продукты лучше съедать сразу. Повторная термическая обработка может не только лишить их пользы, но и сделать вредными.
Лук
Ценится за свои антимикробные свойства, которые во многом обеспечивает вещество аллицин. При повторном нагреве оно разрушается, и лук теряет свои полезные качества.
Картофель
Содержит крахмал. При первой варке или жарке его структура меняется, но безопасно. Однако при многократном остывании и повторном разогреве в нём могут создаться условия для развития бактерий, вызывающих ботулизм, особенно если картофель хранился в фольге или герметично.
Курица
Богатая белком, при повторном сильном нагреве подвергается денатурации. Это может сделать мясо не только менее полезным, но и труднее усваиваемым, иногда вызывая дискомфорт в пищеварении.