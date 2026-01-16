Городовой / Полезное / Вы всю жизнь пользовались СВЧ неправильно: после микроволн 3 продукта допустимо скормить только свиньям
Вы всю жизнь пользовались СВЧ неправильно: после микроволн 3 продукта допустимо скормить только свиньям

Опубликовано: 16 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
еда
Фото: Городовой.ру

Повторный разогрев многих блюд — обычная практика, но некоторые продукты лучше съедать сразу. Повторная термическая обработка может не только лишить их пользы, но и сделать вредными.

Лук

Ценится за свои антимикробные свойства, которые во многом обеспечивает вещество аллицин. При повторном нагреве оно разрушается, и лук теряет свои полезные качества.

Картофель

Содержит крахмал. При первой варке или жарке его структура меняется, но безопасно. Однако при многократном остывании и повторном разогреве в нём могут создаться условия для развития бактерий, вызывающих ботулизм, особенно если картофель хранился в фольге или герметично.

Курица

Богатая белком, при повторном сильном нагреве подвергается денатурации. Это может сделать мясо не только менее полезным, но и труднее усваиваемым, иногда вызывая дискомфорт в пищеварении.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
