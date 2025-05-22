Крепость горожанина в Выборге: как живется в самом старом доме России и почему жильцы устали от туристов

Как в самом старом доме России появилось центральное отопление и почему это не решило всех проблем?

Самый старый дом в России находится дом в Выборге. Он располагается на ул. Крепостной, 13а. Этот уникальный дом — живое свидетельство истории и архитектуры средневековья. Но каково это — жить в самом старом доме страны и с какими проблемами сталкиваются его обитатели?

Дата постройки: загадка истории

Как пишет канал zorkinadventures, для указания точной даты постройки достаточных научных данных нет. С уверенностью можно сказать только одно: дом средневековый. Для удобства годом его рождения принято считать 1583. Консенсуса о том, что здание является самым старым домом в России, нет, но, как минимум, он считается одной из известных старейших частных построек.

Особенности конструкции: дом-крепость

У каждой из квартир есть свой собственный вход и доступ к подвалу и чердаку. Толщина стен дома-крепости составляет около 1 метра. В Выборге он известен как «Дом горожанина» — здание находится в центре города всего в нескольких минутах ходьбы от Выборгского замка.

Жизнь в музее: туристы и неудобства

Поразительно, но старинное здание до сих пор заселяют жильцы. С внешней стороны дом напоминает небольшую крепость из гранитных валунов и красных кирпичей, покрытых штукатуркой. Центральное отопление и высокие потолки появились у «горожанина» лишь в 1960-х.

Местные чиновники настаивают, что делают все, чтобы и сегодня поддерживать дом в приличном состоянии — хотя жалоб от жильцов, конечно, много. Жизнь в таком доме имеет свои особенности и не всегда удобна.

Когда-то в Доме горожанина существовала Выборгская типография, а сейчас в двухквартирной постройке проживают обычные россияне, ну и конечно вокруг здания постоянно собираются туристы. Местные жители, судя по всему, от такой популярности своего жилища не в восторге.

Жалобы жителей: отсутствие реставрации и внимание туристов

Один из жителей дома по адресу Крепостная, 13А в Выборге жаловался, что с момента постройки здание ни разу не реставрировали. Жильцы сами чинили протекающую крышу. Также жители признавались, что устают от внимания туристов и журналистов, которые часто приходят к дому.

Самостоятельный ремонт и постоянное внимание туристов — это тяжелое бремя для жителей исторического дома.

При этом в муниципалитете отмечали, что дом — объект федерального наследия, и власти могут только мониторить его состояние и следить за сохранением конфигурации. Статус памятника ограничивает возможности властей по реставрации и ремонту здания.

Износ 54%: аварийность под вопросом

В 2024 году сообщалось, что износ дома составляет 54%, но жилье аварийным не признано, и о расселении речи не идет. Власти отмечали, что дом нуждается в реставрации, но на это не выделяют деньги. Высокий износ здания и отсутствие финансирования на реставрацию вызывают беспокойство у жителей.