«Выделываются» или говорят правильно: почему бордюр и поребрик — это две разные вещи

И дело вовсе не в петербургском снобизме.

Вечно спорящие москвичи и петербуржцы не устают подшучивать друг над другом: где говорят «поребрик», а где — «бордюр». Казалось бы, это просто два слова для обозначения одного и того же объекта, но нет — за разными терминами скрываются разные технологии укладки.

Что такое поребрик?

Слово «поребрик» явно намекает на укладку «на ребро». Исторически этот термин родом из русского зодчества: так называли декоративные элементы, когда камни или кирпичи ставили вертикально, создавая объемные орнаменты под крышами башен.

В дорожном строительстве поребрик выполняет функцию разделителя зон — например, тротуара и проезжей части.

Он всегда возвышается над дорожным покрытием, благодаря чему и получил «шутливое» название: если зацепиться за него, есть шанс «переломать ребра».

А бордюр?

Французское происхождение слова (bordure — «край») уже намекает на элегантность. Бордюрный камень укладывается заподлицо с дорожным покрытием, образуя плавный переход между зонами.

Такой способ чаще всего используется на пешеходных переходах и для разграничения территорий, где необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение, например для колясок.

Почему такой путаницы больше нигде нет?

В других регионах России слова «поребрик» и «бордюр» нередко используются как синонимы, но все же Петербург особенно строго разделяет их. Здесь даже установили памятник в честь дружбы двух столиц с надписью: «Поребрик — здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться». Улыбнитесь, но запомните: разница между ними не в языке, а в укладке!

Таким образом, петербургский поребрик — это не просто элемент городского благоустройства, а деталь с уникальными особенностями.

Иногда его устанавливают под небольшим наклоном к проезжей части, создавая декоративный эффект, который необычно обрамляет набережные или центральные улицы, придавая им особый шарм.

Кроме того, выступающий поребрик выполняет важную защитную функцию, служа дополнительным барьером, препятствующим случайному заезду автомобилей на пешеходные зоны, тем самым повышая безопасность.

Однако стоит отметить, что в официальных государственных стандартах (ГОСТах) термин «поребрик» не встречается, он прочно укоренился преимущественно в разговорной речи, особенно характерной для Петербурга.

На очереди?

Теперь пора разобраться с другими спорными парами: булка против батона, пончики против пышек, парадная или подъезд? А там и до бадлонов с водолазками недалеко!