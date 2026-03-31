Вылезли ростки пионов – вносим тут же: 1 ложка в воду – и цветы выстреливают яркими шапками выше забора

Уход за пионами после появления ростков

С приходом тепла снег тает, на земле появляются первые проталины, а из почвы показываются бордовые ростки пионов. В это время закладывается основа для будущего цветения.

По этой причине необходимо провести 3 обязательных процедуры. Они помогут пионам набрать силу после зимней спячки.

Уборка и рыхление почвы

Сразу после появления ростков нужно очистить клумбу. С участка уберите старую мульчу, сухие листья и скопившийся мусор. Эти остатки служили укрытием зимой, но сейчас они могут навредить. В органике часто живут споры грибковых заболеваний, поэтому уборка служит хорошей профилактикой.

Следом за уборкой аккуратно прорыхлите почву на глубину 3 см. Лучше делать это по чуть влажной земле, тогда комки легче разбиваются.

Первая весенняя подкормка

Когда ростки поднимутся до 10 см, пионы начнут "требовать" азот. Однако выбор удобрения зависит от погоды:

в теплую погоду используйте мочевину (1 ст. л. на ведро воды);

в прохладную погоду лучше работает аммиачная селитра (1 ст. л. на ведро воды).

Для взрослых кустов (старше 5 лет) подойдет комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Например, NPK 16-16-16 или 20-20-20.

Установка опор

Опоры для пионов нужно ставить, пока ростки еще маленькие. Такая ранняя установка не повредит корневую систему, а побеги будут расти внутри конструкции и получат надежную поддержку.

Позже это убережет кусты от проблем. Во время дождя или ветра тяжелые соцветия не упадут на землю. В результате чего стебли останутся целыми, а цветы - чистыми и аккуратными, сообщает "Моя успешная дача".

