Был готов убивать ради денег: в Янино поймали 18-летнего преступника, кошмарившего школьников

Когда речь заходит о безопасности детей, каждый родитель начинает беспокоиться о том, что может случиться с их ребенком за пределами дома или школы. К сожалению, даже в относительно спокойных районах случаются инциденты, которые заставляют задуматься о мерах предосторожности. Недавний случай в Янино — тому подтверждение.

В небольшом поселке, расположенном недалеко от Санкт-Петербурга, произошел инцидент, который вызвал тревогу у местных жителей и привлек внимание правоохранительных органов. 18-летний юноша был задержан за ограбление школьников с применением пистолета. Этот случай шокировал общественность.

События разворачивались следующим образом: молодой человек, вооруженный пистолетом, поджидал своих жертв неподалеку от школы. Он угрожал детям оружием, требуя отдать деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Ужас перед происходящим заставил детей выполнить его требования. Для многих из них это стало настоящим шоком, ведь хулиганы стреляли по ногам и животу своих жертв.

К счастью, действия злоумышленника не остались без внимания. Местные жители, заметившие подозрительное поведение молодого человека, быстро сообщили о нем в полицию. Оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили задержать преступника по горячим следам. В момент задержания у него был изъят пистолет, который, как оказалось, был газовым, пишет 78 канал.

Сейчас 18-летний парень находится под стражей, и ему предстоит отвечать перед законом за свои деяния. Полиция продолжает расследование, и выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.