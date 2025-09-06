Вжух, и все оплачено: как работает новая технология Сбера на iPhone — Apple Pay больше не нужен?

25 августа 2025 года «Сбер» запустил «Вжух» — новый способ бесконтактной оплаты с iPhone. Функция уже доступна пользователям, но работает только на специальных терминалах с биометрией и поддержкой «Оплаты улыбкой».
Что такое «Вжух»
«Вжух» — это коммерческое название технологии «Волна», разработанной НСПК. Она использует протокол Bluetooth Low Energy для передачи данных между смартфоном и терминалом.
Это не полноценная замена Apple Pay: NFC по-прежнему заблокирован на iPhone с 2022 года.
Как проходит оплата
-
Откройте приложение «СберБанк Онлайн».
-
Разрешите использование Bluetooth.
-
Поднесите iPhone к новому терминалу на 10–15 см.
-
Подтвердите сумму и оплату в приложении.
Интернет для перевода не нужен, поддерживаются карты «Мир», Visa и Mastercard. Бонусы «Спасибо» начисляются, кэшбэк сохраняется.
Безопасность и ограничения
Bluetooth имеет больший радиус действия, чем NFC, и хуже защищён, поэтому специалисты предупреждают о возможных рисках перехвата данных. Однако «Сбер» утверждает, что технология соответствует всем международным стандартам безопасности.
Пока «Вжух» работает только на новых терминалах — их около 1,2 млн по всей России. К концу 2025 года аналогичные сервисы планируют запустить ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-Банк» и другие.