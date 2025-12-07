«Я не пыталась ничего украсть» у двери: жительница Петербурга сообщила о мошенничестве в «Перекрестках»

Жительница Петербурга столкнулась с подозрительной ситуацией в супермаркете «Перекрёсток»: после технического сбоя оплаты её отвели в подсобку, сфотографировали и стали угрожать полицией и пятикратным штрафом, хотя она сразу согласилась доплатить.
Девушка пробила товары на кассе самообслуживания, но оплата картой не прошла из-за технического сбоя. Контролёр, заметив это, остановила её у выхода. Покупательница вернулась, чтобы оплатить покупку, но охранник попросил её проследовать в служебное помещение «по регламенту».
Там старший охранник сфотографировал её на личный телефон, поставил у измерительной линейки и начал задавать вопросы, настаивая на том, что она «покинула магазин с неоплаченными товарами».
Ей угрожали вызовом полиции и штрафом в пятикратном размере от суммы чека (около 850 рублей). Девушка, будучи уверенной в своей невиновности, согласилась на оба варианта. В итоге ей вынесли лишь предупреждение и отпустили, сказав «извините» уже у выхода. После этого она вернулась и оплатила товар.
Эта история выглядит как потенциальная схема обмана. Мошенники рассчитывают, что человек испугается угроз и «добровольно» заплатит крупный штраф наличными, чтобы избежать мнимых проблем.
Если вы оказались в похожей ситуации, важно помнить: вы не обязаны никуда следовать, можно настаивать на вызове полиции и оплате только реальной стоимости товара. Фотографирование на личный телефон также является нарушением.