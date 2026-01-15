Я перестал драить плиту каждый день, и жир больше не въедается: где же раньше был этот лайфхак

«Городовой» выяснил, как поддерживать чистоту плиты без ежедневного трения. Секрет прост: действовать нужно сразу после готовки. Эксперт по уборке Анастасия Савчук объясняет, что свежий жир легко удаляется обычной микрофибровой тканью без усилий.
«Если плиту протирать сразу после приготовления пищи, жир очень легко стирается простой обычной микрофиброй, — говорит генеральный директор клининговой компании "Настенька". — Когда жир не застарелый, не прилип недельной или двухнедельной давности, он вытирается просто тряпкой, и тереть ничего не нужно, это гарантированно».
Для защиты поверхности от брызг при жарке жирных блюд можно застелить пространство вокруг конфорок пергаментом (только на индукционных плитах). Из средств подойдут любые бытовые антижиры, например, GRAS или линейка SYV.