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«Каждая деталь была продумана мной»: Ирина Болгар раскрыла еще один секрет Павла Дурова

28 октября 2024 21:30
«Каждая деталь была продумана мной»: Ирина Болгар раскрыла еще один секрет Павла Дурова
«Каждая деталь была продумана мной»: Ирина Болгар раскрыла еще один секрет Павла Дурова
lukomore. org/Global Look Press/Global Look Press

Миллиардер, оказывается, даже одеться сам не мог.

Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, не собирается оставлять вопрос алиментов и ответственности миллиардера перед детьми на самотек. Несмотря на блокировку ее профиля в запрещенной соцсети, Болгар продолжает делиться откровениями на новом аккаунте, рассказывая о своей роли в становлении Дурова как личности и предпринимателя.

Болгар утверждает, что она — автор стильного образа Павла.

«Воротники-стойки, черные шелковые рубашки, запонки и кашемировые пальто — каждая деталь была продумана мной и изготовлена по моим эскизам», — делится Ирина.

По ее словам, она создала для Дурова капсульный гардероб, который подчеркивал его индивидуальность.

Но на этом ее вклад не заканчивается. Ирина уверяет, что участвовала в обсуждении разработки Telegram, вносила идеи в дизайн и функционал, работала над стратегией приложения. Она была уверена, что получит свою долю в этом проекте, но теперь, по ее словам, вынуждена отстаивать свои права через суд, передает «СтарХит».

Сегодня Болгар продолжает делиться семейными моментами с детьми, показывая их таланты и достижения, хотя, по ее словам, сам Павел в жизни детей участия не принимает.

Ранее мы рассказывали, по какому поводу София Ротару вышла на связь впервые за долгое время. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Автор:
Анастасия Луковникова
Общество Павел Дуров
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