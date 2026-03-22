Яды - в сторону: для защиты сада от клещей хватит одного средства - паразиты разбегутся в панике

После схода снега дачники начинают активно работать на садовом участке, ведь именно весной предстоит сделать большое количество работы. Но им стоит задуматься не только об уборке, посеве и посадке культур, но и об обработке территории от клещей.
Клещи в весенний период способны атаковать людей даже в городе, поэтому их точно можно встретить на собственном участке. Использование привычных репеллентов не дает никакой гарантии, при этом оно вредит здоровью.
Кровососущие паразиты не переносят резкие запахи, чем точно нужно воспользоваться. Портал «Огород.ру» советует использовать для отпугивания клещей следующие компоненты:
- чеснок – 150 г;
- вода – 1 литр;
- эфирное масло лаванды – 1 столовая ложка;
- эфирное масло пихты – 1 столовая ложка;
- жидкое мыло – 3 столовые ложки.
Мыло необходимо в рецепте для хорошего налипания раствора на кустарники, траву, листья деревьев и т.д. Этот компонент также продляет срок действия состава.
В теплую воду нужно добавить измельченный чеснок, эфирные масла. Хорошо размешать состав, накрыть его тряпкой или полотенцем, оставить на сутки в темном месте. Далее необходимо процедить настой, добавить жидкое мыло. После этого остается развести концентрат с 10 литрами воды.
«Размешайте состав и тщательно опрыскайте участок в сухую погоду. Важно, чтобы в ближайшие дни не ожидалось осадков», - сообщает источник.
Если ожидается дождь, то лучше отказаться от опрыскивания участка. Эффекта от обработки хватает на неделю. После этого ее можно повторить. Состав безопасен для животных, но для клещей он губителен.
