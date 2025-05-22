Мистическая Пятая Гора: какие тайны и ужасы скрывает заброшенная усадьба под Петербургом

Какие трагические события привели к разрушению церкви в усадьбе Пятая Гора и почему местные верят в проклятие?

Окрестности Санкт-Петербурга хранят память о десятках усадеб, но лишь немногие из них окутаны такой загадочностью, как Пятая Гора. Заброшенная резиденция в Волосовском районе — это не только памятник архитектуры, но и место, где история переплетается с легендами, а руины шепчут о прошлом. Почему это место вызывает такой интерес и какие тайны скрывают его стены?

Парадоксальное название: почему «Пятая Гора», если вокруг равнина?

Название кажется парадоксальным: вокруг — равнина, никаких гор. Однако в 1770 году на карте Санкт-Петербургской губернии здесь значилась мыза «Пятигорская». Исследователи предполагают, что это связано с расположением пятой по счету возвышенности в цепи холмов, которые позже исчезли из-за изменений ландшафта.

Имя места — это отголосок прошлого, когда пейзаж был совсем другим.

От мызы к усадьбе Брискорн: смена владельцев и расцвет

К XIX веку усадьба стала называться «Пятая Гора Брискорн» — в честь последних владельцев. Сегодня от былой роскоши остались лишь фрагменты ворот, остатки парка и полуразрушенная церковь. Некогда великолепное поместье превратилось в призрак прошлого.

Яков Брюс: колдун, которого здесь не было

Хотя усадьба напрямую не связана с Яковом Брюсом — шотландцем на русской службе, астрономом и картографом при Петре I, его имя прочно вошло в местный фольклор. Считалось, что он владел «Пятой Горой», но документы опровергают это: Брюс умер в 1735 году, а усадьба была основана в 1770-х. Тем не менее слухи о его экспериментах с астрологией и алхимией придали этому месту ореол таинственности.

Основательница и виноградники: Екатерина Ренкевич и Федор Брискорн

Как пишет канал «Блокнот капитана», основательницей усадьбы в 1770-х годах стала Екатерина Ренкевич (урожденная Шнее), вдова офицера. Она построила деревянный дом на холме, окруженный фруктовым садом и тремя аллеями. После ее смерти имение перешло к сестре, а в 1798 году — к Федору Брискорну, выходцу из немецкого рода.

Он превратил усадьбу в образец усадебного искусства: разбил террасный парк с прудами, заложил виноградники и создал систему каналов. Именно Брискорн придал усадьбе тот вид, который описывают многие историки и краеведы.

Курская Салтычиха: жестокость Ольги Струковой

В 1808 году Федор женился на Ольге Струковой, чья жестокость по отношению к крестьянам стала легендарной. Сравнение с Салтычихой — не преувеличение: сохранились свидетельства телесных наказаний и произвола. Ее жестокость оставила негативный след в истории усадьбы.

Храм-призрак: попытка искупить грехи и трагический конец

После смерти мужа в 1824 году Ольга Константиновна построила церковь Святой Троицы — символ любви и одновременно попытку искупить грехи. Церковь (1824–1828) поражала необычным дизайном: 24 дорические колонны, полуротонды и портики в духе неоклассицизма.

Однако проект оказался роковым. Строители сэкономили на материалах — известняк быстро разрушался, а песчаный грунт привел к проседанию фундамента. К 1840-м годам здание уже накренилось, а купол пришлось снять.

Закат империи: новые владельцы и разруха

В 1877 году имение перешло к Зинаиде Винницкой, чей конный завод славился рысаками. Но к 1905 году она продала почти все земли, оставив лишь 50 гектаров леса. После революции 1917 года усадьба пришла в упадок, а в 1930-х годах церковь закрыли.

В 1960-х годах власти приказали снять крест с купола. По слухам, тракторист, выполнявший это задание, погиб, упав с крыши. Совпадение или «проклятие»? Местные жители уверены, что после этого события разрушение храма ускорилось. Эта легенда добавляет ужаса в образ усадьбы.