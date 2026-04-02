Янино административно относится к Санкт-Петербургу или к Ленинградской области?

Янино — часть Ленинградской области, а его статус и административная принадлежность чётко закреплены в законодательстве региона.

Янино — это населённый пункт в Ленинградской области, а не в Санкт-Петербурге. Он входит в состав Всеволожского муниципального района и является административным центром Заневского городского поселения.

Статус и административная принадлежность

Янино-1 (посёлок городского типа) — административный центр Заневского городского поселения, которое, в свою очередь, относится к Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области. Этот статус был присвоен населённому пункту в 2016 году после всенародного голосования. До этого Янино-1 было деревней.

В состав Заневского городского поселения, помимо Янино-1, входят ещё 8 населённых пунктов: Заневка, Кудрово, Мяглово, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2 и Пятый Километр.

История

Янино было основано в 1853 году как немецкая колония на землях помещика Александра Чоглокова. Её основали выходцы из Среднерогатской, Гражданской, Новосаратовской и Стрельнинской колоний. В XIX — начале XX века колония административно относилась к Колтушской волости Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1920-х годах в колонии был организован колхоз «Имени 1 мая». В советское время возникала путаница в наименованиях, так как на картах рядом были деревня Янино и колония Янино, которая иногда обозначалась ещё и как Никольское. Позднее решением Всеволожского райисполкома более старая деревня Янино была переименована во Второе Янино, а за более крупным по численности населения Янином закрепилось название — деревня Янино-1.

С 2016 года Янино-1 имеет статус посёлка городского типа.

География

Посёлок расположен в юго-западной части Всеволожского района на 3-м километре автодороги 41К-079 (Санкт-Петербург — Колтуши, Колтушское шоссе). Граничит с Красногвардейским и Невским районами Санкт-Петербурга.

