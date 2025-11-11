Городовой / Город / Юбилей за 3 миллиарда: к 225-летию Павловск ждёт масштабная реконструкция
Юбилей за 3 миллиарда: к 225-летию Павловск ждёт масштабная реконструкция

Опубликовано: 11 ноября 2025 08:34
Деньги потратят на реставрацию исторических сооружений.

На восстановление ансамбля Павловского дворца и парка в ближайшие годы планируют направить 3 млрд рублей, причём основная часть средств поступит из федерального бюджета.

Предусмотрено, что 2,5 млрд рублей выделят на эти цели в период с 2026 по 2028 годы, а если учитывать уже запланированные выплаты на 2024 и 2025 годы, общий объём финансирования возрастает до трёх миллиардов, сообщает ТАСС.

Ожидается, что эти деньги пойдут как на реставрацию исторических сооружений, так и на развитие инфраструктуры Павловска.

Подготовка к юбилею города стала поводом для утверждения плана масштабных работ. Решение о проведении комплекса мероприятий приняли в апреле 2025 года с целью обновления значимых объектов.

Наиболее крупная реставрация затронет Чугунные ворота, к работам на которых собираются приступить в 2027 году.

Перечень объектов включает не только Чугунные ворота, но и фонтан, расположенный на Госпитальной улице, а также обелиск, посвящённый 225-летию города.

Планы по обновлению не ограничиваются только Павловском. Ранее стало известно, что в Петербурге будет реконструирован Советский проспект, куда тоже направят почти 3 млрд рублей.

Автор:
Юлия Аликова
