Петербургский «выкуп»: как любовь к брату довела мигранта до уголовного дела

В Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело против иностранного гражданина, которого подозревают в попытке передать взятку представителю власти. Предъявленное обвинение связано с частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, мужчина 26 декабря попытался вручить сотруднику полиции 100 тысяч рублей.
Как сообщает следственный отдел, деньги предназначались старшему участковому, чтобы избежать привлечения к административной ответственности родственника подозреваемого. Полицейский известил руководство о попытке передачи денежных средств. Сейчас подозреваемый задержан, проводится выбор меры пресечения.
