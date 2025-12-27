Городовой / Город / Петербургский «выкуп»: как любовь к брату довела мигранта до уголовного дела
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербургский «выкуп»: как любовь к брату довела мигранта до уголовного дела

Опубликовано: 27 декабря 2025 19:59
Петербургский «выкуп»: как любовь к брату довела мигранта до уголовного дела
Петербургский «выкуп»: как любовь к брату довела мигранта до уголовного дела
Городовой ру

Задержан иностранный гражданин, который попытался передать сотруднику полиции 100 тысяч рублей.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело против иностранного гражданина, которого подозревают в попытке передать взятку представителю власти. Предъявленное обвинение связано с частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, мужчина 26 декабря попытался вручить сотруднику полиции 100 тысяч рублей.

Как сообщает следственный отдел, деньги предназначались старшему участковому, чтобы избежать привлечения к административной ответственности родственника подозреваемого. Полицейский известил руководство о попытке передачи денежных средств. Сейчас подозреваемый задержан, проводится выбор меры пресечения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью