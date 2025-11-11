Городовой / Город / Южная жара в Северной столице: сборная России прибыла в Петербург — матч с Перу уже на пороге
Южная жара в Северной столице: сборная России прибыла в Петербург — матч с Перу уже на пороге

Опубликовано: 11 ноября 2025 07:48
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Игра состоится в среду на стадионе «Газпром Арена».

Футболисты сборной России прибыли в Санкт-Петербург для участия во встрече с командой Перу. Встреча состоится в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Свисток к началу прозвучит в 20 часов по московскому времени.

Как сообщила пресс-служба сборной, на игру прибыли 27 российских игроков. Встреча носит статус товарищеской.

Напомним, в преддверии матчей тренерский штаб столкнулся с потерями в составе. Валерий Карпин, главный тренер сборной, сообщил о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не смог присоединиться к команде.

Кроме того, Александр Сильянов, выступающий защитником, будет вынужден пропустить игры.

Причиной отсутствия Сильянова стали итоги дополнительного медицинского обследования.

Автор:
Юлия Аликова
Город
