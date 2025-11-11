Южная жара в Северной столице: сборная России прибыла в Петербург — матч с Перу уже на пороге

Футболисты сборной России прибыли в Санкт-Петербург для участия во встрече с командой Перу. Встреча состоится в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Свисток к началу прозвучит в 20 часов по московскому времени.
Как сообщила пресс-служба сборной, на игру прибыли 27 российских игроков. Встреча носит статус товарищеской.
Напомним, в преддверии матчей тренерский штаб столкнулся с потерями в составе. Валерий Карпин, главный тренер сборной, сообщил о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не смог присоединиться к команде.
Кроме того, Александр Сильянов, выступающий защитником, будет вынужден пропустить игры.
Причиной отсутствия Сильянова стали итоги дополнительного медицинского обследования.