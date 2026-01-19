Деревня стала городом под Петербургом, но у нее есть «Биг-Бен»: я нашел, где в Колтушах спрятаны граффити с Потемкиным — это просто чудо

Летом 2023 года на карте Ленинградской области официально появился новый город — Колтуши.

Хотя «начинка» этого населенного пункта осталась прежней, его новый статус открывает прекрасную возможность взглянуть на старинное поселение Всеволожского района, пока его ландшафт не изменили высотные застройки.

Деревня Колтуши, чья история уходит корнями в 1500 год, теперь официально стала пятым городом во Всеволожском районе, объединив с собой и деревню Старая.

Храмы, граффити и призраки прошлого

Прогулка по достопримечательностям Колтушей занимает всего около часа. Начало стоит положить у деревянного храма Иоанна Кронштадтского. Эта “уютная небольшая церковь, к которой ведёт хвойная аллея”, была возведена в конце 90-х годов прошлого века.

Рядом с ней активно строится более крупный каменный храм в честь Петра и Павла. Стоит отметить, что новый проект совершенно не похож на исторический Петропавловский храм, который был взорван в 1964 году.

Обе церкви располагаются на территории бывшего имения графа Павла Ивановича Ягужинского — сподвижника Петра I и первого генерал-прокурора России, владевшего этими землями в XVIII веке.

Здесь же установлена стела в честь 300-летия прокуратуры РФ.

Прямо рядом с религиозными объектами находится одно из самых примечательных гражданских зданий — ярко красно-белый духовно-просветительский центр во имя священномученика Игнатия Богоносца.

На одном из его фасадов можно увидеть граффити, изображающее светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, который владел этими землями после Ягужинского.

«Биг-Бен» и Колтушское озеро

В Колтушах есть и своя версия знаменитой лондонской башни — так местные жители назвали часовую башню, установленную на площади возле торгового центра.

Активное благоустройство поселения было проведено к 510-летию Колтушской волости в 2010 году. Тогда очистили Колтушское озеро, хотя купание в нем до сих пор запрещено.

Зато можно прогуляться по обустроенной набережной и рассмотреть памятный знак, оформленный в виде миниатюрной часовни. Гранитный четырехгранник украшен бронзовыми барельефами, каждый из которых рассказывает часть истории этих мест.

На одном из них красуется герб города с напоминанием о том, что Колтушская возвышенность — это “памятник природы, место древних путей и перекресток современных дорог”.

Другие барельефы увековечили Павла Николаевича Чоглокова, героя 1812 года, семья которого землей владела почти столетие, тему Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, а также Ивана Петровича Павлова — физиолога и первого российского лауреата Нобелевской премии.

Столица условных рефлексов: наследие Павлова

Пересекая мост через Колтушское озеро, можно попасть в село Павлово, где находится один из первых советских наукоградов.

Именно сюда, в 1924 году, Иван Павлов приехал для постройки биостанции, необходимой для исследования его знаменитых условных рефлексов. Он добился возведения не только исследовательского центра, но и жилого комплекса для ученых.

У «входа» в этот научный городок посетителей встречает памятник Ивану Павлову с собакой — своего рода символ Колтушей.

К сожалению, часть наследия ученого оказалась безвозвратно утрачена. Дом, построенный по проекту архитектора Иннокентия Безпалова, который в 2017 году имел статус памятника федерального значения, сгорел.

Теперь возле обугленных бревен и печной трубы установлена табличка с фотографией — “каким дом был до пожара”. Весной 2023 года огонь также уничтожил дом еще одного физиолога — Леона Орбели.

Созданная Павловым биостанция Института экспериментальной медицины быстро превратилась в мировой научный центр. Летом 1935 года Колтуши принимали ведущих физиологов мира, и это место стали называть «столицей условных рефлексов».

Маяк и атомный крейсер: неожиданный дуэт

Завершая осмотр, стоит обратить внимание на две самые необычные достопримечательности. Первая — деревянный маяк, который кажется совершенно неуместным в центре сухопутного города.

Как выяснилось, этот ориентир служит для другой диковинки — рубки атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-411 «Оренбург», расположенной на противоположной стороне дороги.

Этот монумент появился здесь, поскольку в окрестных домах предоставляли жилье офицерам Северного флота. На обратной стороне монумента выгравирован перечень погибших подводных лодок.

Колтуши — небольшой, но удивительный город. Единственным препятствием для легкого посещения остается транспортная доступность: реконструкция Колтушского шоссе, одной из самых загруженных трасс Ленобласти, планируется к завершению лишь в 2027 году.

