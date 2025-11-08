За день по больничному могут платить больше, но ждать прибавки придётся несколько лет

В ближайшие годы максимальный размер выплат по больничному листу вырастет больше чем в полтора раза. Об этом рассказали в Социальном фонде, сообщают «Известия».
Сейчас граждане могут ежесуточно получать до 5,7 тысячи рублей.
В 2025 году сумма увеличится и достигнет 6,8 тысячи рублей за день. К 2028 году планируется новый рост — до 8,5 тысячи рублей. Следует учитывать, что эти суммы указаны до налогообложения.
Величина компенсации определяется не только стажем, но и официальной заработной платой. Если работник трудится менее пяти лет, ему выплатят 60% среднего заработка за предыдущие два года.
При стаже свыше восьми лет сумма компенсации может достигать 100% средней зарплаты, но не превосходить установленный максимум.
При оформлении больничного листа в 2026 году для расчёта пособия будут использовать начисленную зарплату за 2024 и 2025 годы до вычета налогов.
Средний дневной заработок определяют делением общей суммы выплат за два года на 730 — именно столько дней учитывается в этом периоде. Для всех случаев применяется единая формула.
