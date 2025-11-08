Городовой / Город / За день по больничному могут платить больше, но ждать прибавки придётся несколько лет
Опубликовано: 8 ноября 2025 00:30
К 2028 году прогнозируется рост показателя до 8,5 тысячи рублей.

В ближайшие годы максимальный размер выплат по больничному листу вырастет больше чем в полтора раза. Об этом рассказали в Социальном фонде, сообщают «Известия».

Сейчас граждане могут ежесуточно получать до 5,7 тысячи рублей.

В 2025 году сумма увеличится и достигнет 6,8 тысячи рублей за день. К 2028 году планируется новый рост — до 8,5 тысячи рублей. Следует учитывать, что эти суммы указаны до налогообложения.

Величина компенсации определяется не только стажем, но и официальной заработной платой. Если работник трудится менее пяти лет, ему выплатят 60% среднего заработка за предыдущие два года.

При стаже свыше восьми лет сумма компенсации может достигать 100% средней зарплаты, но не превосходить установленный максимум.

При оформлении больничного листа в 2026 году для расчёта пособия будут использовать начисленную зарплату за 2024 и 2025 годы до вычета налогов.

Средний дневной заработок определяют делением общей суммы выплат за два года на 730 — именно столько дней учитывается в этом периоде. Для всех случаев применяется единая формула.

Ранее стало известно, что в Государственной думе рассмотрели инициативу о назначении стипендии студентам, являющимся отцами.

Автор:
Юлия Аликова
