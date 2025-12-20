За КАДом дороже: аренда в Ленобласти обогнала многие районы Петербурга

В ряде пригородных зон Ленинградской области арендные ставки на коммерческую недвижимость оказались выше, чем во многих районах Петербурга. Особенно заметно это проявилось в Мурино, Кудрово, Буграх, Янино, Новоселье и Горелово. Эксперты отмечают, что бурный рост числа жителей в Мурино, Янино и Кудрово создаёт острый дефицит торговых помещений уже на стадии проектирования новых объектов.

На рынок влияет и то, что современные покупатели отдают предпочтение магазинам рядом с домом, а крупных участков для новых торговых комплексов почти не осталось. При этих условиях коммерческие площади на первых этажах новых домов становятся не только востребованными, но и заметно дорожают. Особенно ярко ситуация проявляется в Мурино, где высокая плотность заселения сочетается с недостатком коммерческой инфраструктуры.

«Стрит-ретейл» там занял лидирующие позиции, а аренда достигает существенных значений. В наиболее проходимых местах, например на бульваре Менделеева и оживлённых перекрёстках, ставка для небольших помещений площадью до 100 квадратных метров составляет от 7 до 8 тысяч рублей за квадратный метр. На других популярных улицах, таких как Петровский бульвар и Шувалова, стоимость варьируется от 2,3 до 3,5 тысяч рублей за аналогичную площадь.

Подобные значения, по мнению специалистов, объясняются особенностями планировки Мурино, в первую очередь его западных районов. Пешеходные маршруты там фактически не имеют альтернатив, благодаря чему трафик «не размазывается» по территории, создавая устойчивый поток посетителей для бизнеса. Как подчёркивают аналитики, Мурино стало первым населённым пунктом области, где уличная торговля стала приносить доход, сопоставимый или даже превосходящий отдельные магистрали самого Петербурга.

В числе факторов можно выделить: