За парковку на тротуаре – в карман: новые штрафы в Петербурге могут вырасти до 7500 рублей

Нарушения будут фиксироваться автоматически.

В Петербурге готовятся к серьезному повышению штрафов за парковку на тротуарах. Депутаты Госдумы разработали проект закона, согласно которому штрафы могут вырасти с 3 тысяч до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 7,5 тысяч рублей за повторное.

В регионах штрафы также повысятся: с 1 тысячи до 3 тысяч рублей за первое нарушение и до 5 тысяч — за повторное.

Устаревшие штрафы

«Коммерсантъ» пишет, что нынешние размеры штрафов (1 тысяча рублей в регионах и 3,5 тысячи в Петербурге и Москве) уже давно устарели и не являются достаточно эффективным средством борьбы с неправильной парковкой.

Норма была установлена еще в 2011 году.

Обращения граждан

Дупетаты отмечают, к ним регулярно поступают обращения от граждан, жалующихся на то, что их дворы превращаются в парковки. Автомобилисты оставляют машины на тротуарах, мешая проходу пешеходов и препятствуя доступу к подъездам.

Мнение экспертов

Эксперты считают инициативу полезной, но предлагают более эффективный подход.

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту Алексей Цивилев предложил передать полномочия по штрафованию за парковку на тротуарах от ГИБДД городу.

Это позволит применять автоматическую фиксацию нарушений с помощью камер.

Автоматическая фиксация нарушений

По мнению экспертов, неотвратимость наказания является ключевым фактором в борьбе с неправильной парковкой.

Даже небольшие штрафы, налагаемые автоматически, могут быть эффективными, если их наложение гарантировано. Однако для этого необходимо четко определить границы тротуаров, пешеходных дорожек и других зон.

Скидки на оплату штрафов

Напомним, что с 1 января 2025 года для правонарушений, связанных с парковкой на тротуарах, предусмотрена скидка 25% при оплате в течение первых 30 дней. Ранее скидка составляла 50%.

В Петербурге также активно применяется эвакуация автомобилей, что приводит к дополнительным расходам для водителей.

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