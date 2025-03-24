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Теперь со скидкой 3 миллиона: сильный рубль катком проехался по автодилерам

24 марта 2025 17:03
авто, автосалон, машины
Теперь со скидкой 3 миллиона: сильный рубль катком проехался по автодилерам
Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Весна оказалась очень выгодной для покупок.

Март 2025 года принес автолюбителям приятные новости: сразу несколько автопроизводителей объявили о значительных скидках на свои модели. Это отличная возможность приобрести новый автомобиль по сниженной цене, сообщает «Газета.Ru».

Список моделей со скидками:

Марка и модель Год выпуска Скидка Новая цена Примечания
Voyah Passion 2023 3–3,3 млн руб. от 5,4 млн руб. Электрический седан с мощностью 510 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 3,8 сек.
Exeed RX 2024 100 тыс. руб. уточняется Кроссовер с современным дизайном и богатой комплектацией.
Jetour Dashing 2024 150–300 тыс. руб. уточняется Стильный кроссовер с просторным салоном и передовыми технологиями.
Lada Aura 2025 300 тыс. руб. от 2,299 млн руб. Бизнес-седан в комплектации Premier.
Haval F7 2025 150 тыс. руб. уточняется Популярный кроссовер с мощным двигателем и современным оснащением.

Почему автопроизводители снижают цены?

Автоэксперт Олег Мосеев, отмечает несколько причин таких щедрых предложений:

  • Переполненные склады. У многих дилеров накопились значительные запасы автомобилей, содержание которых обходится дорого. Скидки помогают ускорить продажи и освободить место для новых моделей.

  • Укрепление рубля. Рост курса национальной валюты позволяет импортерам снижать цены без потерь, делая автомобили более доступными для покупателей.

Стоит ли покупать автомобиль сейчас?

Специалисты считают, что текущий период благоприятен для приобретения нового автомобиля:

  • Выгодные предложения. Скидки и специальные условия делают покупку более привлекательной.

  • Ограниченность акций. Неизвестно, как долго продлятся такие предложения, поэтому есть смысл воспользоваться ими сейчас.

Советы покупателям:

  • Сравнивайте предложения. Изучите условия разных дилеров и выберите наиболее подходящий вариант.

  • Проверяйте комплектацию. Убедитесь, что выбранная модель соответствует вашим требованиям и ожиданиям.

  • Уточняйте условия покупки. Обратите внимание на возможные дополнительные расходы и условия предоставления скидок.

Весна 2025 года предоставляет уникальную возможность обновить автомобиль с существенной выгодой. Не упустите шанс воспользоваться привлекательными предложениями от автопроизводителей!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Автотранспорт
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