«Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн

В Колпинском районном суде оглашен приговор четверым петербуржцам, которых признали виновными в мошенничестве с землей. По данным объединенной пресс-службы городских судов, бывшие муж и жена, их дочь и бывший зять реализовали схему для незаконного получения средств.
С 14 января 2022 года по 22 апреля 2024 года они оформили фиктивные сделки по покупке участков в Челябинской и Курской областях.
Участки перепродавались многодетным семьям по поддельным договорам, что позволило злоумышленникам получить доступ к бюджетным выплатам, выделяемым в рамках национального проекта.
Всего им удалось завладеть суммой, превышающей 33,7 миллиона рублей. Афера была направлена именно на семьи с детьми, которые рассчитывали на господдержку при приобретении земли.
Суд постановил лишить свободы всех фигурантов на сроки от трех до пяти лет, отправив их в исправительную колонию общего режима. Вдобавок каждый из осуждённых обязан выплатить штраф в размере от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге по другому делу был осуждён мужчина, который выступал курьером при передаче денег мошенникам.
За участие в схеме, в результате которой были обмануты двое пенсионеров на сумму почти два миллиона рублей, он проведёт три года в заключении.