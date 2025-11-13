Городовой / Город / «Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн
«Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн

Опубликовано: 13 ноября 2025 16:40
В Санкт-Петербурге суд признал семью виновной в хищении 33 миллионов рублей из городского бюджета.

В Колпинском районном суде оглашен приговор четверым петербуржцам, которых признали виновными в мошенничестве с землей. По данным объединенной пресс-службы городских судов, бывшие муж и жена, их дочь и бывший зять реализовали схему для незаконного получения средств.

С 14 января 2022 года по 22 апреля 2024 года они оформили фиктивные сделки по покупке участков в Челябинской и Курской областях.

Участки перепродавались многодетным семьям по поддельным договорам, что позволило злоумышленникам получить доступ к бюджетным выплатам, выделяемым в рамках национального проекта.

Всего им удалось завладеть суммой, превышающей 33,7 миллиона рублей. Афера была направлена именно на семьи с детьми, которые рассчитывали на господдержку при приобретении земли.

Суд постановил лишить свободы всех фигурантов на сроки от трех до пяти лет, отправив их в исправительную колонию общего режима. Вдобавок каждый из осуждённых обязан выплатить штраф в размере от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге по другому делу был осуждён мужчина, который выступал курьером при передаче денег мошенникам.

За участие в схеме, в результате которой были обмануты двое пенсионеров на сумму почти два миллиона рублей, он проведёт три года в заключении.

Юлия Аликова
