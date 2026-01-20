Забытый торт из бабушкиной тетради с рецептами: «Мадонну» в моем семье готовить не устанут

Торт «Мадонна» — классический домашний десерт из советских времён, который пекли к праздникам по тетрадочным рецептам. Его отличают ароматные медовые коржи и нежный крем на основе сгущённого молока, а простота приготовления и доступные ингредиенты делают его любимым и сегодня.

Ингредиенты

Для теста:

4 крупных яйца (или 5 мелких);

200 г сахара;

щепотка соли;

100 г сливочного масла (или маргарина);

2 ст. л. жидкого мёда;

ванилин по вкусу;

около 600 г пшеничной муки;

1 пачка разрыхлителя (20 г) или 1 ч. л. соды, гашённой 1 ст. л. уксуса.

Для крема:

1 банка варёной или обычной сгущёнки (400 г);

600 мл молока;

100 г кукурузного крахмала (или 5 ст. л. муки);

200 г сливочного масла;

ванилин по вкусу.

Приготовление

1. Готовим крем.

В кастрюле тщательно смешайте сгущённое молоко, обычное молоко и крахмал (или муку). Поставьте на средний огонь и, непрерывно помешивая, варите 3–4 минуты до заметного загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванилин, затем взбейте миксером до однородной, воздушной консистенции. Накройте плёнкой и дайте полностью остыть до комнатной температуры.

2. Замешиваем тесто.

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной пены (около 2 минут). Добавьте растопленное сливочное масло, мёд и ванилин, перемешайте. Частями всыпайте просеянную муку с разрыхлителем (или с гашёной содой) и замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Разделите его на 5 частей: четыре равных для коржей и одну поменьше — для украшения крошкой.

3. Выпекаем коржи.

Форму диаметром 26–28 см застелите пергаментом. Каждую часть теста распределяйте по дну формы тонким слоем, слегка смачивая руки водой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке по 8–10 минут до лёгкого румянца. Готовые коржи аккуратно снимите с бумаги после полного остывания на решётке.

4. Собираем торт.

Остывшие коржи обильно промажьте кремом, выкладывая друг на друга. Верх и бока торта также полностью покройте кремом. Меньший, пятый корж, измельчите в мелкую крошку и обсыпьте ею бока торта. Верх можно украсить крошкой, орехами или оставить гладким.

5. Даём пропитаться.

Чтобы торт раскрыл весь свой вкус, ему необходимо время. Оставьте его при комнатной температуре минимум на 4–6 часов, а в идеале — на ночь. За это время медовые коржи станут мягкими и нежными, а крем равномерно пропитает каждый слой.

Именно благодаря этой бережной пропитке и гармоничному сочетанию доступных продуктов «Мадонна» десятилетиями остаётся тем самым тёплым и душевным десертом, от которого гости действительно не уходят без добавки.