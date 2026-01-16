Забывали, но не эту вещь: советские семьи не обходились в путешествиях без этой вещицы (в 26-м тоже актуальна)

В советское время обязательным спутником в любой поездке был не документ, а компактный кипятильник.
Этот небольшой прибор позволял вскипятить воду прямо в стакане или кружке за пару минут, что было незаменимо в гостиницах, поездах или общежитиях, где доступ к кипятку был ограничен.
Несмотря на удобство, пользоваться кипятильником разрешалось не везде. Из-за частой забывчивости пассажиры оставляли включённый прибор в посуде, вода выкипала, что нередко приводило к возгоранию.
Тем не менее, этот простой предмет стал настоящим символом советской дорожной жизни, оставаясь актуальным и сегодня, например, для поездок в больницу или на дачу. Да и сейчас многие берут кипятильничик с собой, особо если отдыхают дикарем.