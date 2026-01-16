Городовой / Полезное / Забывали, но не эту вещь: советские семьи не обходились в путешествиях без этой вещицы (в 26-м тоже актуальна)
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Забывали, но не эту вещь: советские семьи не обходились в путешествиях без этой вещицы (в 26-м тоже актуальна)

Опубликовано: 16 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
путешествие
Забывали, но не эту вещь: советские семьи не обходились в путешествиях без этой вещицы (в 26-м тоже актуальна)
Фото: Городовой.ру

В советское время обязательным спутником в любой поездке был не документ, а компактный кипятильник.

Этот небольшой прибор позволял вскипятить воду прямо в стакане или кружке за пару минут, что было незаменимо в гостиницах, поездах или общежитиях, где доступ к кипятку был ограничен.

Несмотря на удобство, пользоваться кипятильником разрешалось не везде. Из-за частой забывчивости пассажиры оставляли включённый прибор в посуде, вода выкипала, что нередко приводило к возгоранию.

Тем не менее, этот простой предмет стал настоящим символом советской дорожной жизни, оставаясь актуальным и сегодня, например, для поездок в больницу или на дачу. Да и сейчас многие берут кипятильничик с собой, особо если отдыхают дикарем.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью