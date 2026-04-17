Зачем прошаренные хозяйки ошпаривают картошку кипятком: хитрость от профи — блюдо потом зашибенное

Многие хозяйки ошпаривают перед готовкой картошку кипятком. Непонятно, зачем они это делают, но факт, что после этого картофельное блюдо получается намного вкуснее и насыщеннее. Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала, что это за процедура и зачем она нужна.
Оказывается, ошпаривание кипятком позволяет удалить лишний крахмал, из-за которого ломтики при жарке склеиваются между собой. Вернее, не удалить, а превратить в плотный гель, который также не дает маслу впитаться слишком глубоко. В итоге картошка во время жарки и не подгорает, и не разваливается, и не склеивается.
А еще тонкая корка, образующаяся на поверхности картошки после ошпаривания, при контакте с горячим маслом моментально карамелизуется, придавая тот самый хруст, который мы все обожаем. При этом внутри ломтики остаются мягкими и нежными. Таким образом, ошпаривание кипятком - это процедура, которая позволяет готовить идеальную жареную картошку.
Как правильно ошпарить картошку
Нарежьте очищенные клубни брусочками, сполосните в холодной воде, залейте кипятком из чайника так, чтобы он покрыл все кусочки, слейте кипяток через 30-40 секунд. Высыпьте картофель на чистое полотенце и промокните сверху другим полотенцем, удаляя лишнюю влагу.
Как жарить
Выложите картофель в один слой на раскаленную сковороду с маслом, не трогайте первые 3-4 минуты, пока он не покроется румяной корочкой, переверните и жарьте до готовности.