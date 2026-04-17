Зачем прошаренные хозяйки ошпаривают картошку кипятком: хитрость от профи — блюдо потом зашибенное
Зачем прошаренные хозяйки ошпаривают картошку кипятком: хитрость от профи — блюдо потом зашибенное

Опубликовано: 17 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Зачем прошаренные хозяйки ошпаривают картошку кипятком: хитрость от профи — блюдо потом зашибенное
Зачем прошаренные хозяйки ошпаривают картошку кипятком: хитрость от профи — блюдо потом зашибенное
Кулинарный эксперт рассказала, зачем картофель перед готовкой ошпаривать кипятком

Многие хозяйки ошпаривают перед готовкой картошку кипятком. Непонятно, зачем они это делают, но факт, что после этого картофельное блюдо получается намного вкуснее и насыщеннее. Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала, что это за процедура и зачем она нужна.

Оказывается, ошпаривание кипятком позволяет удалить лишний крахмал, из-за которого ломтики при жарке склеиваются между собой. Вернее, не удалить, а превратить в плотный гель, который также не дает маслу впитаться слишком глубоко. В итоге картошка во время жарки и не подгорает, и не разваливается, и не склеивается.

А еще тонкая корка, образующаяся на поверхности картошки после ошпаривания, при контакте с горячим маслом моментально карамелизуется, придавая тот самый хруст, который мы все обожаем. При этом внутри ломтики остаются мягкими и нежными. Таким образом, ошпаривание кипятком - это процедура, которая позволяет готовить идеальную жареную картошку.

Как правильно ошпарить картошку

Нарежьте очищенные клубни брусочками, сполосните в холодной воде, залейте кипятком из чайника так, чтобы он покрыл все кусочки, слейте кипяток через 30-40 секунд. Высыпьте картофель на чистое полотенце и промокните сверху другим полотенцем, удаляя лишнюю влагу.

Как жарить

Выложите картофель в один слой на раскаленную сковороду с маслом, не трогайте первые 3-4 минуты, пока он не покроется румяной корочкой, переверните и жарьте до готовности.

Анна Леонова
